СБУ блокировала работу ботофермы, которая управлялась из РФ

Главная » Последние новости » Новости общества » СБУ блокировала работу ботофермы, которая управлялась из РФ СБУ блокировала работу ботофермы, которая управлялась из РФ

Закрыть Отправить

В Бердянске СБУ блокировала работу ботофермы, которая управлялась из РФ

Служба безопасности Украины блокировала в Бердянске деятельность ботофермы, которая входила в разветвленную межрегиональную сеть, управляемую из России, информирует enovosty.com/news.

Киберспециалисты спецслужбы установили, что житель Бердянска оборудовал ботоферму, которая была обеспечена всем необходимым телекоммуникационным оборудованием и программным обеспечением. Ее мощности позволяли генерировать фейки и манипулятивные материалы от имени более 500 «ботов». Для регистрации аккаунтов злоумышленник использовал SIM-карты как украинских, так и российских мобильных операторов.

Информационные «вбросы», которые отрабатывала ботоферма, были направлены на создание панических настроений во время пандемии коронавируса и дискредитацию действий украинской власти. В ходе проведения обыска правоохранители изъяли компьютерную технику со специальным программным обеспечением, техническое оборудование и почти 900 карточек украинских и российских мобильных операторов. Разоблачение ботофермы осуществлялось под процессуальным руководством прокуратуры Запорожской области.

Читайте: СБУ блокировала работу мощной сети ботоферм, которой руководили из РФ