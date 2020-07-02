На Луганщине правоохранители задержали торговцев боеприпасами

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В Луганской области правоохранители задержали торговцев боеприпасами

Оперативники Управления уголовного розыска и Северодонецкого отдела полиции вместе с сотрудниками СБУ и другими оперативными подразделениями полиции под процессуальным руководством прокуратуры задокументировали факты сбыта боеприпасов жителями Донецкой области, информирует enovosty.com/news.

Мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Во время проведения следственно-оперативных мероприятий правоохранители на «горячем» разоблачили торговцев во время сбыта ими почти 27 кг пороха и 74 кг взрывчатого вещества. По данному факту возбуждено уголовное производство. Досудебное следствие продолжается.

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