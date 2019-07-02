Киберполиция обезвредила мошенника, похищавшего данные пользователей интернет-банкинга

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Сотрудниками Киберполиции был разоблачен мошенник, который создавал вирусные программы для похищения персональных данных пользователей интернет-банкинга

В Департаменте киберполиции Национальной полиции Украины сообщили, сотрудниками Киберполиции был разоблачен мужчина, который создавал вирусные программы для похищения персональных данных пользователей интернет-банкинга и социальных сетей, — сообщает Киберполиция на странице в Facebook, информирует enovosty.com/news.

Житель Запорожья использовал собственноручно созданное вредоносное программное обеспечение для доступа к конфиденциальной информации пользователей, в частности, к логинам и паролям интернет-банкинга и аккаунтов в социальных сетях.

Во время санкционированного обыска в доме преступника Киберполиция изъяла вещественные доказательства. В настоящее время закончено досудебное расследование. Дело с обвинительным актом направлено в суд.

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