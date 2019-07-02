Июнь 2019 года побил 139-летний рекорд

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В Украине зафиксирован новый температурный рекорд в июне. 11 раз синоптики фиксировали превышении погодных норм.

В текущем году первый летний месяц стал самым жарким за последние 139 лет. Об этом сообщают метеорологи, информирует enovosty.com/news.

Эксперты зафиксировали, что почти половина июньских дней знаменовалась температурой выше +30. За весь месяц было установлено 11 температурных рекордов.

Самым «летним» днем оказалась суббота, выпавшая на 22 июня. В это время в стране столбики термометров демонстрировали +34. Последний день первого летнего месяца, наоборот, оказался самым прохладным. В эти сутки было зафиксировано понижение до +13 в Украине.

Напомним, что не только в Украине лето устанавливает серию рекордов. Особенно жарко сейчас в Европе. Всемирная метеорологическая организация заявила, что, хотя сейчас еще рано связывать происходящее с глобальным потеплением, но уже ясно: в будущем мир ожидают волны частых и длинных жарких периодов.

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Справка. 28 июня во Франции была зафиксирована рекордная температура воздуха. В этот день потеплело до +45,9 градусов. В Германии 30 июня столбики термометров также показывали большие значения. Наивысшем стало +39,6 градусов.