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В Украине замедлилась потребительская инфляция

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В Украине замедлилась потребительская инфляция до 2,1%

В Национальном банке Украины сообщили, что в апреле 2020 года потребительская инфляция в годовом измерении замедлилась до 2,1% (с 2,3% в марте). В месячном измерении цены выросли на 0,8%, информирует enovosty.com/news.

Потребительская инфляция ожидаемо оставалась ниже целевого диапазона, который составляет 5%±1%. Рост цен сдерживали удешевление энергоносителей (нефти и газа), снижение спроса на отдельные товары и услуги, а также высокий уровень предложения на рынке овощей.

В Украине замедлилась потребительская инфляция

Кроме того, из-за запрета предоставления отдельных услуг во время карантина цены на них не изменялись. Эти факторы перевесили влияние на цены мартовского ослабления гривны и сохранения в первой половине апреля ажиотажного спроса на отдельные товары. Базовая инфляция осталась на уровне предыдущего месяца (3,1%). В апреле падение цен в промышленности замедлилось (до 2,6%).

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Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 30

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