В Украине замедлилась потребительская инфляция

Главная » Последние новости » Новости общества » В Украине замедлилась потребительская инфляция В Украине замедлилась потребительская инфляция

Закрыть Отправить

В Украине замедлилась потребительская инфляция до 2,1%

В Национальном банке Украины сообщили, что в апреле 2020 года потребительская инфляция в годовом измерении замедлилась до 2,1% (с 2,3% в марте). В месячном измерении цены выросли на 0,8%, информирует enovosty.com/news.

Потребительская инфляция ожидаемо оставалась ниже целевого диапазона, который составляет 5%±1%. Рост цен сдерживали удешевление энергоносителей (нефти и газа), снижение спроса на отдельные товары и услуги, а также высокий уровень предложения на рынке овощей.

Кроме того, из-за запрета предоставления отдельных услуг во время карантина цены на них не изменялись. Эти факторы перевесили влияние на цены мартовского ослабления гривны и сохранения в первой половине апреля ажиотажного спроса на отдельные товары. Базовая инфляция осталась на уровне предыдущего месяца (3,1%). В апреле падение цен в промышленности замедлилось (до 2,6%).

Читайте: В Украине размер потребительской инфляции не превышает 3%