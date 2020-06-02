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В РФ растет количество новых случаев заражения COVID-19

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В ВОЗ сообщили, что в РФ растет количество новых случаев заражения COVID-19. За последние сутки в РФ официально зарегистрировано 8500 новых случаев заражения COVID-19

Во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что количество новых случаев заражения COVID-19 в России растет. Об этом сообщает Стефани Небехай в издании Reuters, информирует enovosty.com/news.

Пресс-секретарь ВОЗ Маргарет Харрис во время брифинга сказала: «В настоящий момент в Европе, в Западной Европе, мы наблюдаем устойчивый спад. С небольшой скоростью, но число новых случаев, о которых сообщается ежедневно, неуклонно снижается… за исключением России и Восточной Европы, где мы все еще наблюдаем рост». За последние сутки в РФ выявлено более 8500 новых случаев заражения COVID-19, а общее число инфицированных достигло 423 000 человек

В РФ растет количество новых случаев заражения COVID-19

Относительно заявления США о выходе из ВОЗ, то Харрис сказала, что у нее нет информации о том, ведутся ли еще переговоры с администрацией Трампа, которая в прошлую пятницу объявила, что США покидает агентство из-за того, что оно не справилось с пандемией. «У меня нет информации о том, были ли мы официально уведомлены», — добавила она.

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Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 250

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