СБУ блокировала контрабанду сигарет в ЕС (ВИДЕО)

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СБУ блокировала незаконное производство и контрабанду сигарет в ЕС

Служба безопасности Украины блокировала деятельность группировки, которая нелегально производила и переправляла контрабандой крупные партии сигарет в Евросоюз. Операция проводилась Главным управлением по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ совместно с ГСУ Нацполиции под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора, информирует enovosty.com/news.

Оперативники спецслужбы установили, что участники группы выращивали табак в Херсонской области на заброшенной ферме. Продукцию дельцы переправляли в Одесскую и Днепропетровскую области, где на двух производственных линиях подпольно производили сигареты под торговыми марками известных мировых брендов.

По предварительной информации, ежедневно злоумышленники изготавливали около 15 000 пачек сигарет. Готовый товар перевозили на Закарпатье, где складировали для дальнейшей транспортировки в Европу.

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