Киберполиция блокировала несанкционированный доступ к учетным записям интернет-пользователей

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Киберполиция разоблачила мужчину в несанкционированном доступе к учетным записям интернет-пользователей

Сотрудники Департамента киберполиции совместно с Главным следственным управлением НПУ под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора разоблачили мужчину в несанкционированном доступе к учетным записям пользователей сети интернет, информирует enovosty.com/news.

Киберполиция установила, что к такой деятельности причастен киевлянин, 1999 года рождения. Фигурант самостоятельно создал вредоносное программное обеспечение. С помощью указанной вирусной программы он получал доступ к учетным записям почтовых сервисов, аккаунтам социальных сетей, игровым порталам и другим вебресурсам.

Кроме этого, мужчина распространял данное вредоносное программное обеспечение на тематическом вебфоруме. Правоохранители провели обыск по месту жительства фигуранта. По результатам обыска была изъята компьютерная техника, флэш-накопители, мобильный телефон и банковская карточка.