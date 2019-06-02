Американец 10 лет играл в лотерею с одной комбинацией цифр и наконец-то выиграл

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Американец на протяжении десяти лет выбирал в лотерейных билетах исключительно одну и ту же цифровую комбинацию. Наконец он сорвал куш.

Мужчина, проживающий в штате Мэриленд в городе Боуи, выиграл в лотерею. Победитель решил остаться анонимом и не называть свое имя на весь мир. Известно лишь, что ему 62 года, информирует enovosty.com/news.

Победу ему принесла лотерея Cash 5. Именно в нее он играет на протяжении последних десяти лет. Каждый раз, заполняя билет, он использовал одни и те же цифры, считая их счастливыми.

В конце мая он наконец-то выиграл. Результаты розыгрыша принесли ему 50 тыс. долларов

Поклонник азартных игр, комментируя свою победу, заявил, что был неимоверно счастлив увидеть свои счастливые числа в качестве выигрышных.

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Мужчина также признался о неприятном инциденте. Однажды он пропустил очередной розыгрыш Cash 5, забыв приобрести билет. Тогда выиграла как раз его комбинация. Американец был очень расстроен, что его счастливые числа сыграли на руку кому-то другому. Поэтому с тех пор не пропустил ни одного выпуска.

Победитель решил потратить часть выигрыша на приобретение новой стиральной машины, сушилки для одежды и гаражной двери.