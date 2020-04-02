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СБУ разоблачила топ-чиновника на незаконной передаче секретных документов

Главная » Последние новости » Новости общества » СБУ разоблачила топ-чиновника на незаконной передаче секретных документов
 
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СБУ разоблачила чиновника одного из министерств на незаконной передаче секретных документов

Служба безопасности Украины задокументировала противоправную деятельность чиновника одного из министерств Украины, который незаконно передавал секретные документы пока неустановленным лицам, информирует enovosty.com/news.

В рамках уголовного производства правоохранители установили, что государственный служащий категории «А» скопировал и переслал по электронной почте, пока неустановленным лицам, тайный документ. Документ касается комплекса мероприятий Министерства обороны Украины, пограничных, правоохранительных и других органов государственной власти по защите национальных интересов на юге и востоке Украины, в Черном и Азовском морях и Керченском проливе. Своими действиями чиновник нанес ущерб суверенитету, территориальной целостности, обороноспособности и государственной безопасности Украины.

СБУ разоблачила топ-чиновника на незаконной передаче секретных документов

2 апреля 2020 года были проведены следственные действия в рабочем кабинете и по месту жительства госслужащего. Правоохранители изъяли мобильный телефон и электронный планшет, в которых были обнаружены переправленный тайный документ и другие служебные документы с грифом «Для служебного пользования». Сейчас продолжаются неотложные следственные действия. Спецоперация проводилась под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

Читайте: Секретные документы Януковича публикуют в интернете, - The Guardian


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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