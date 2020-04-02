СБУ разоблачила топ-чиновника на незаконной передаче секретных документов

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Служба безопасности Украины задокументировала противоправную деятельность чиновника одного из министерств Украины, который незаконно передавал секретные документы пока неустановленным лицам, информирует enovosty.com/news.

В рамках уголовного производства правоохранители установили, что государственный служащий категории «А» скопировал и переслал по электронной почте, пока неустановленным лицам, тайный документ. Документ касается комплекса мероприятий Министерства обороны Украины, пограничных, правоохранительных и других органов государственной власти по защите национальных интересов на юге и востоке Украины, в Черном и Азовском морях и Керченском проливе. Своими действиями чиновник нанес ущерб суверенитету, территориальной целостности, обороноспособности и государственной безопасности Украины.

2 апреля 2020 года были проведены следственные действия в рабочем кабинете и по месту жительства госслужащего. Правоохранители изъяли мобильный телефон и электронный планшет, в которых были обнаружены переправленный тайный документ и другие служебные документы с грифом «Для служебного пользования». Сейчас продолжаются неотложные следственные действия. Спецоперация проводилась под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

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