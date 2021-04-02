Несите вилы Ляшко, все книги Гордона и рояль: В Сети высмеяли странный реквизит в «Право на владу»

Главная » Последние новости » Новости общества » Несите вилы Ляшко, все книги Гордона и рояль: В Сети высмеяли странный реквизит в "Право на владу" Несите вилы Ляшко, все книги Гордона и рояль: В Сети высмеяли странный реквизит в "Право на владу"

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Наталья Мосейчук на канале 1+1 очередной раз использовала странный реквизит. На сей раз - велосипед

1 апреля политическое шоу «Право на владу» началось с того, что ведущая завела в студию велосипед. Тот самый, на котором ездил на работу персонаж Голобородько, роль которого исполнил нынешний президент Владимир Зеленский. Здесь стоит отметить, что неделей ранее главным «гостем» студии были двери, разрисованные активистами, протестовавшими против ареста Сергея Стерненко. Креатив канала сегодня, 2 апреля, активно обсуждают в социальных сетях.

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