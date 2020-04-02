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Киберполиция разоблачила сотрудницу банка, которая завладела денежными средствами клиентов

Главная » Последние новости » Новости общества » Киберполиция разоблачила сотрудницу банка, которая завладела денежными средствами клиентов
 
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Киберполиция разоблачила сотрудницу банка, которая завладела 800 000 грн

Сотрудники Киберполиции совместно со следственным управлением полиции Ровенской области под процессуальным руководством прокуратуры, а также при содействии службы безопасности одного из банков, разоблачили 37-летнюю местную жительницу в присвоении денег граждан, информирует enovosty.com/news.

Киберполиция установила, что женщина была работником финансового учреждения и в течение 2017 — 2018 гг присваивала денежные средства клиентов. Фигурантка занимала должность ведущего экономиста в отделении банка и имела доступ к автоматизированной банковской системе.

Используя свой логин и пароль, злоумышленница с целью присвоения чужого имущества, без ведома клиентов банка, меняла информацию, которая обрабатывается в автоматизированной банковской системе. В результате чего, работница создавала официальные электронные банковские документы, а именно платежные поручения и проводила фиктивные операции. Таким образом ей удалось завладеть денежными средствами на общую сумму около 800 000 гривен.


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 381

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