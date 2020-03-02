СБУ блокировала контрабанду в Украину более 30 кг кокаина из Латинской Америки (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости общества » СБУ блокировала контрабанду в Украину более 30 кг кокаина из Латинской Америки (ВИДЕО) СБУ блокировала контрабанду в Украину более 30 кг кокаина из Латинской Америки (ВИДЕО)

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СБУ блокировала ввоз в Украину 30 кг кокаина. Ориентировочная стоимость изъятого наркотика на черном рынке составляет более 90 млн гривен.

Служба безопасности Украины блокировала ввоз в Украину международной транснациональной преступной группировкой более 30 килограммов кокаина из одной из стран Латинской Америки, информирует enovosty.com/news.

Оперативники спецслужбы установили, что в феврале этого года в Морской торговый порт «Южный», находящийся в Одесской области, из одной из стран Латинской Америки поступил грузовой контейнер с автомобилями. В ходе углубленного таможенного досмотра груза правоохранители обнаружили 31 брикет с высококачественным кокаином, общим весом около 31 кг. Ориентировочная стоимость изъятого наркотика на черном рынке составляет более 90 млн гривен. Затем сотрудники СБ Украины задокументировали противоправную деятельность участников организованной группировки. В частности, было установлено, что часть ввозимого кокаина злоумышленники планировали контрабандой переправить в страны Европейского Союза.

В ходе проведения спецоперации правоохранители задержали в Киеве трех участников группировки, в том числе одного иностранного соорганизатора наркобизнеса. Задержание состоялось после закладки брикетов с кокаином в специально изготовленный тайник в автомобиле наркокурьера. По имеющимся данным, участники группировки планировали в 2020 году осуществить еще несколько контрабандных поставок кокаина в нашу страну для дальнейшего сбыта в Украине и странах ЕС.

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Сейчас продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к организации и участию в контрабанде наркотиков. Операция проводилась Главным управлением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины совместно с управлением СБУ в Одесской области, Государственной таможенной службой и Государственной пограничной службой под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры №6.