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Портрет украинского мигранта в Польше изменился: едут молодые, образованные, трудоспособные- исследование

Главная » Последние новости » Новости общества » Портрет украинского мигранта в Польше изменился: едут молодые, образованные, трудоспособные- исследование
 
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Из Украины в Польшу выезжают образованные, молодые и трудоспособные украинцы. Каждый пятый украинец занимал руководящую должность в Украине.

36% работников имеют высшее образование, еще 41% — профессионально-техническое или среднее специальное, информирует enovosty.com/news.

Больше всего мигрантов — 60% едут из центральных и восточных регионов, хотя еще 3-4 года назад в Польшу преимущественно ехали украинцы из западных областей. Кроме того, украинская миграция значительно омолодилась — средний возраст работника составляет 34,5 года.

Об этом говорится в социологическом исследовании, проведенном Аналитическим департаментом международной компании «Gremi personal» (Польша) в партнерстве с Социологической агентством VoxPopuli (Украина).

Три четверти (75%) украинских трудовых мигрантов в целом довольны нынешней работой в Польше. Им нравится уровень зарплаты, отношение со стороны руководства и взаимоотношения с коллегами-поляками. 80% довольны отношениями с местными жителями на бытовом уровне.

Читайте: Украинцы массово бегут в Польшу на работу: Названо количество нелегалов

27% опрошенных изредка или часто испытывали предвзятое или негативное отношение к себе из-за украинского гражданства. «Украинцы достаточно комфортно чувствуют себя в Польше и подавляющее большинство не сталкивалась с дискриминацией или ксенофобией со стороны поляков. Для большинства украинцев основным преимуществом работы в Польше является высокий уровень заработной платы и территориальная близость. Каждому третьему украинцу легче найти работу в Польше, чем в других странах ЕС. Стабильность экономической и политической ситуации в Польше также являются факторами, которые заставляют украинцев продолжать выезжать сюда на заработки», — информирует эксперт по международному трудоустройству Евгений Кириченко.

Чуть больше половины — 52% довольны перспективами карьерного роста. Еще четверть опрошенных не удовлетворены возможностями перевозки семей в Польшу. Каждому четвертому украинцу не нравится уровень зарплаты. В общей сложности 69% работников не видят никаких вариантов ассимиляции в Польше в этом году.

48% украинцев, работающих в Катовице и Млаве, довольны своей нынешней работой. Каждого третьего украинского работника вполне устраивает работа в Варшаве, Слупске и Руми. 24% мигрантов довольны работой во Вроцлаве, 23% — в Лодзи, 22% — в Гданьске и 21% — в Быдгоще.

В то же время украинцы проявляют интерес к работе в других странах ЕС. 40% трудовых мигрантов интересует работа в Германии. С высокой вероятностью возможность трудоустройства в других странах ЕС рассматривают украинцы, работающие в крупнейших городах Польши: 47,7% — в Варшаве, 41,9% — во Вроцлаве, 40,9% — Слупске, 40,3% — Гданьске . Каждый третий украинец готов уехать в другую страну ЕС из Катовице, Млава, Руми и Лодзи.

«Несмотря на то, что украинцы в целом довольны работой в Польше, сейчас они стоят перед выбором — ассимилироваться в Польше или выезжать на работу в другие европейские страны. Поскольку почти 70% работников не понимают, как они могут остаться в Польше. В первую очередь из-за сложности получения документов на долгосрочное пребывание», — говорится в исследовании.


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 168

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