Нацбанк может существенно уменьшить учетную ставку

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В Кабмине сообщили, что Нацбанк в марте может существенно уменьшить учетную ставку, что должно привести к удешевлению кредитов

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что Национальный банк в марте может значительно уменьшить учетную ставку, информирует enovosty.com/news.

Гончарук отметил, что 12 марта состоится заседание Нацбанка, где будет обсуждаться возможность снижения учетной ставки. Уменьшение ставки рефинансирования должно привести к появлению на рынке дешевых кредитов

Кабмин планирует, что уже осенью украинцам будет доступно ипотечное кредитование. Премьер-министр напомнил, что процентная ставка по ипотечному кредитованию в размере 10%, которая ранее была задекларирована президентом, является вполне реальной задачей

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Напомним, ранее сообщалось, что Нацбанк с 31 января уменьшил учетную ставку до 11% годовых.