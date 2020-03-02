Маркарова рассказала о значении ОВГЗ

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Оксана Маркарова сообщила, что размещение ОВГЗ не является финансовой пирамидой, а процентные ставки, по которым кредитуется Украина, не являются высокими

Министр финансов Оксана Маркарова сообщила, что реализация облигаций внутреннего государственного займа не является финансовой пирамидой, информирует enovosty.com/news.

Маркарова сообщила, что Минфин сейчас активно продлевает сроки размещения облигаций и снижает ставки. А краткосрочные облигации Минфин размещает с целью управления ликвидностью.

Кроме того, в Украине стремительно снижается уровень государственного долга по отношению к ВВП, что является очень положительным показателем

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В то же время, процентные ставки, по которым кредитуется Украина, являются не достаточно выгодными. Поэтому необходимо снижать уровень государственного долга и уменьшать дефицит бюджета