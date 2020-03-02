Киберполиция разоблачила мошенническую схему завладения учетными записями онлайн-банкинга

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Киберполиция разоблачила мужчину, который, обладая конфиденциальными данными владельцев учетных записей, оформлял онлайн-кредиты

Сотрудники Департамента киберполиции Национальной полиции Украины в Волынской области совместно со следователями полиции под процессуальным руководством Луцкой городской прокуратуры разоблачили 25-летнего мужчину, который получал доступ к учетным записям онлайн-банкинга украинцев и оформлял онлайн-кредиты

Киберполиция установила, что мошенническая схема выглядела так: фигурант приезжал в санатории и другие базы отдыха, подсаживался к отдыхающим и знакомился с ними. Затем просил у отдыхающего телефон якобы для совершения звонка. Вместо этого в мобильном приложении онлайн-банкинга с помощью функции восстановления пароля он менял финансовый номер пострадавших на собственный. После чего получал смс-сообщение от банка уже на свой номер. Таким образом злоумышленник получал доступ к учетным записям онлайн-банкинга пострадавших, информирует enovosty.com/news.

В дальнейшем фигурант, обладая конфиденциальными данными владельцев учетных записей, оформлял онлайн-кредиты. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) и ч. 1 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины. Мужчине сообщено о подозрении. Ему грозит до восьми лет тюрьмы

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