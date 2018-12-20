Третья мировая война: обнародованы «предсказания Нострадамуса» на 2019 год

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Великий француз считал, что Третья мировая война начнется в 2019 году.

Об этом сообщили его последователи, информирует enovosty.com/news.

Нострадамус был уверен, что 2019 год не принесет человечеству ничего хорошего. На планете начнут происходить экологические катаклизмы, в мире будет развиваться и укреплять свои позиции международный терроризм. Также в своем трактате пророк заявил, что скорее всего в 2019 году произойдет вооруженный конфликт между двумя сильными государствами.

Его последователи верят его предсказаниям, так как он предугадал Большой пожар в Лондоне, который произошел в 1666 году, Французскую революцию 1789-1799 годов. Также, что Германией будет править Адольф Гитлер, а известный американский президент Джон Кеннеди погибнет от огнестрельного оружия. Также в его пророчестве есть упоминания о теракте в США, который случилось 11 сентября 2001 года.

Напомним, что ранее сообщали, что болгарская предсказательница Ванга также считала, что следующий год будет тяжелым. Она предсказала катаклизмы, природные аномалии и бедствия. Действия одного государства повергнут весь мир в смятение.

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