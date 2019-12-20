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СБУ блокировала контрабанду психотропных веществ

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СБУ блокировала контрабанду психотропных веществ из одной из европейских стран

Сотрудники СБУ блокировали контрабанду психотропных веществ из одной из европейских стран на территорию нашего государства. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, информирует enovosty.com/news.

Житель столицы организовал нелегальное перемещение из-за границы экстази и амфетамина для продажи. Иностранные сообщники наркодельца отправляли ему товар через сервисы международной почтовой связи во Львов. Для переправки посылок в столицу киевлянин привлекал несовершеннолетних.

Сотрудники СБУ задержали организатора наркотрафика во время получения очередной партии психотропных веществ. В ходе осмотра отправления правоохранители изъяли 500 таблеток «экстази» (МДМА) и амфетамина на общую сумму более 150 000 гривен по ценам черного рынка.

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Сейчас задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 305 Уголовного кодекса Украины, и избрана мера пресечения — содержание под стражей. Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 128

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