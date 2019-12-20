СБУ блокировала контрабанду психотропных веществ

Главная » Последние новости » Новости общества » СБУ блокировала контрабанду психотропных веществ СБУ блокировала контрабанду психотропных веществ

Закрыть Отправить

СБУ блокировала контрабанду психотропных веществ из одной из европейских стран

Сотрудники СБУ блокировали контрабанду психотропных веществ из одной из европейских стран на территорию нашего государства. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, информирует enovosty.com/news.

Житель столицы организовал нелегальное перемещение из-за границы экстази и амфетамина для продажи. Иностранные сообщники наркодельца отправляли ему товар через сервисы международной почтовой связи во Львов. Для переправки посылок в столицу киевлянин привлекал несовершеннолетних.

Сотрудники СБУ задержали организатора наркотрафика во время получения очередной партии психотропных веществ. В ходе осмотра отправления правоохранители изъяли 500 таблеток «экстази» (МДМА) и амфетамина на общую сумму более 150 000 гривен по ценам черного рынка.

Читайте: Харьков тонет в наркотиках: Градоначальник обратился за помощью ко всем неравнодушным

Сейчас задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 305 Уголовного кодекса Украины, и избрана мера пресечения — содержание под стражей. Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.