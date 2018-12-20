Лох-несское чудовище существует: фото крупным планом (ФОТО)

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Известный ученый сфотографировал существо, которое напоминает лох-несское чудовище. На фото видно создание, которое напоминает серую птицу.

39-летний Рики Д.Филлипс работал гидом на речке Ойх. Добавим, что эта река впадает в озеро Лох-Несс. Ученый вспоминает, что его перепугал пугающий шум. «Звук был какой-то «металлический». Мне показалось, что кто-то дышал громко!»,- подчеркнул он. Затем Филлипс увидел в воде плавник и бок неизвестного создания, информирует enovosty.com/news.

Следующий раз он увидел чудовище и смог распознать длинную шею, которая была примерно более метра, и голову, похожую на мяч для регби.Рики Д.Филлипс отмечает, что существо больше было похоже на птицу, так как над глазами были гребни, которые напоминали птичий клюв.

В научном мире существует утверждение, что птицы пошли от динозавров. Вот почему этот монстр имел клюв и другие особенности, которые свойственны птицам. Ученый говорит, что если бы он врал, то не стал бы делать монстра похожим на пернатых.