Киберполиция разоблачила хакера, который взламывал Instagram-аккаунты
Киберполиция разоблачила хакера, который взламывал Instagram-аккаунты
Сотрудники Киберполиции разоблачили хакера, который взламывал Instagram-аккаунты пользователей. Об этом сообщает пресс-центр Национальной полиции Украины , информирует enovosty.com/news.
Мужчина рассылал фишинговые сообщения якобы от имени администрации социальной сети, в которых призывал проверить свои логин на пароль. После ввода данных пользователь терял доступ к своему аккаунту. Зато пользовательские права переходили злоумышленнику. В дальнейшем он обращался к потерпевшему с предложением возврата страницы за вознаграждение
Чтобы уберечь свой аккаунт от подобных случаев в Киберполиции советуют:
▪️ не переходить по гиперссылке из письма электронной почты или иного сайта, аккаунта, если Вы не знаете адресата;
▪️ внимательно проверять название оригинального сайта (правильность его доменного имени), если вводите свою конфиденциальную информацию;
▪️ использовать только почтовые сервисы с двухфакторной идентификацией;
▪️ использовать надежные пароли и хранить их в безопасном месте;
▪️ менять пароли при малейшем сомнении относительно их компрометации.
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