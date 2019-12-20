Киберполиция разоблачила хакера, который взламывал Instagram-аккаунты

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Киберполиция разоблачила хакера, который взламывал Instagram-аккаунты

Сотрудники Киберполиции разоблачили хакера, который взламывал Instagram-аккаунты пользователей. Об этом сообщает пресс-центр Национальной полиции Украины , информирует enovosty.com/news.

Мужчина рассылал фишинговые сообщения якобы от имени администрации социальной сети, в которых призывал проверить свои логин на пароль. После ввода данных пользователь терял доступ к своему аккаунту. Зато пользовательские права переходили злоумышленнику. В дальнейшем он обращался к потерпевшему с предложением возврата страницы за вознаграждение

Чтобы уберечь свой аккаунт от подобных случаев в Киберполиции советуют:

▪️ не переходить по гиперссылке из письма электронной почты или иного сайта, аккаунта, если Вы не знаете адресата;

▪️ внимательно проверять название оригинального сайта (правильность его доменного имени), если вводите свою конфиденциальную информацию;

▪️ использовать только почтовые сервисы с двухфакторной идентификацией;

▪️ использовать надежные пароли и хранить их в безопасном месте;

▪️ менять пароли при малейшем сомнении относительно их компрометации.

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