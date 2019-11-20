Тарас Загородний рассказал о возможности замедления потребительской инфляции

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Всемирный банк прогнозирует дальнейшее замедление потребительской инфляции в Украине до 5,5% в 2020 году и до 5% в 2021 году

С вопросом относительно возможности достижения данных прогнозов и мер, которые необходимо для этого предпринять, «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к известному эксперту, управляющему партнеру Национальной антикризисной группы Тарасу Загороднему, информирует enovosty.com/news.

Тарас Загородний сообщает, что важным фактором является то, как считать инфляцию

«В Украине для расчета инфляции берется определенная потребительская корзина и рассчитывается рост цен на начало и конец года. А в потребительской корзине у нас, к сожалению, не всегда отображается то, что люди потребляют. То есть она может быть представлена так, что некоторые товары могут не расти в цене, а другие могут расти, в первую очередь, например, продукты питания. Поэтому у нас по бумагам инфляция может быть 5%, но реально она выше.

Это связано и с ростом, в первую очередь, цен на жилищно-коммунальные услуги, которые являются главным драйвером роста цен, и с колебаниями курса доллара, что связано с большим количеством импорта на рынке. Поэтому если не изменится методика расчета, то возможно у нас и будет такая инфляция. Но люди будут все равно жаловаться, что цены, например, на продукты питания растут. Просто они не включены в эту корзину. А для того, что достичь прогнозных параметров необходимо приструнить монополистов, которые работают в сфере энергетики и газа, и которые постоянно повышают цены. Тогда может быть достигнут прогнозный уровень инфляции.

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Однако инфляция не является самоцелью в экономике. В экономике главным является экономический рост. И может случиться так, что инфляция может быть низкой, но при этом экономический рост будет замедленный. Потому что нет в экономике ни ликвидных денег для кредитования, ни денег в руках у людей, чтобы обеспечивать платежеспособный рост», — сообщает Тарас Загородний