СБУ блокировала производство фальсифицированных лекарственных средств

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Сотрудники СБУ блокировали работу линии по производству фальсифицированных лекарственных средств

В Днепре сотрудники СБУ блокировали работу линии по производству фальсифицированных лекарственных средств. Об этом сообщает пресс-центр СБУ , информирует enovosty.com/news.

Преступники изготавливали в больших объемах медпрепараты с содержанием спирта неизвестного происхождения и качества. Продукцию злоумышленники реализовывали через подконтрольные коммерческие структуры аптечным сетям и лечебным учреждениям по всей территории Украины.

Правоохранители остановили работу линий по изготовлению продукции. Также изъяты лекарственные средства сомнительного качества по предварительным оценкам стоимостью более 5 000 000 гривен.

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