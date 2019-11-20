СБУ блокировала производство фальсифицированных лекарственных средств
Сотрудники СБУ блокировали работу линии по производству фальсифицированных лекарственных средств
В Днепре сотрудники СБУ блокировали работу линии по производству фальсифицированных лекарственных средств. Об этом сообщает пресс-центр СБУ , информирует enovosty.com/news.
Преступники изготавливали в больших объемах медпрепараты с содержанием спирта неизвестного происхождения и качества. Продукцию злоумышленники реализовывали через подконтрольные коммерческие структуры аптечным сетям и лечебным учреждениям по всей территории Украины.
Правоохранители остановили работу линий по изготовлению продукции. Также изъяты лекарственные средства сомнительного качества по предварительным оценкам стоимостью более 5 000 000 гривен.
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