СБУ блокировала производство фальсифицированных лекарственных средств

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Фото недели

Примеры рекламы, которая пробуждает эмоции

Все фото »

Новости общества

20.11.2019 г.
21:25В Украине приостановили выплату больничных и декретных: подробности
21:17В НАТО назвали космос новым оперативным полем деятельности
20:27СБУ блокировала производство фальсифицированных лекарственных средств
20:17Наемники РФ устраивают взрывы в районе Петровского для дискредитации ВСУ (СХЕМА)
19:41В Украине дали старт масштабной приватизации: подробности
18:16Стреляют сутки напролет: местные жители рассказали о ситуации в зоне разведения сил
18:04ПЦУ осуждает уничтожение православных соборов в оккупированном Крыму
Все новости общества

Аналитика

20.11.2019

Технология будущего: когда в Украине появится сеть мобильной связи 5G?

Технология будущего: когда в Украине появится сеть мобильной связи 5G?
В мире насчитывается уже более двадцати моделей смартфонов, способных подключаться к 5G-сети. Доля 5G-моделей смартфонов в 2020 году вырастет с 1% до ...
19.11.2019

Итоги дня: Тяжеловесы политики на тропе войны, нормандский компромисс и газовый спор

Итоги дня: Тяжеловесы политики на тропе войны, нормандский компромисс и газовый спор
Украинская сторона готова принять разумный компромисс на встрече по Донбассу в нормандском формате, Зеленский и Тимошенко обменялись колкими фразами, ...
19.11.2019

Дело «бронежилетов Марченко»: коррупция, политическая расправа или борьба за госзакупки?

Дело «бронежилетов Марченко»: коррупция, политическая расправа или борьба за госзакупки?
Недавно в стране разразился очередной скандал. Бронежилеты, которые украинские военные получают с 2014 года, когда Россия аннексировала Крымский полуостров ...

Последние новости

20.11.2019 г.
21:43 Павел Дуров посоветовал пользователям удалить WhatsApp поскольку его система безопасности является уязвимой
21:25 В Украине приостановили выплату больничных и декретных: подробности
21:17 В НАТО назвали космос новым оперативным полем деятельности
21:11 Toyota презентовала самый мощный RAV4 (ФОТО)
20:57 ВВС США готовят летчиков F-35 к арктическим операциям
20:27 СБУ блокировала производство фальсифицированных лекарственных средств
20:17 Наемники РФ устраивают взрывы в районе Петровского для дискредитации ВСУ (СХЕМА)
19:51 Foreign Policy: Россия проигрывает на Ближнем Востоке и во всем мире
19:41 В Украине дали старт масштабной приватизации: подробности
19:23 Audi представил новый электрокроссовер
19:15 Дубинский и Деркач раскрыли коррупционную схему мирового масштаба (ВИДЕО)
18:41 The Washington Times: Канада и Мексика теряют терпение в ожидании подписания с США соглашения USMCA
18:16 Стреляют сутки напролет: местные жители рассказали о ситуации в зоне разведения сил
18:04 ПЦУ осуждает уничтожение православных соборов в оккупированном Крыму
17:41 Граждане РФ и боевики квазиреспублик готовы платить миллионы за украинские паспорта
17:26 Главной экономической целью является рост доходов населения, - Олег Пендзин
17:14 Судебная национализация “Укртелекома" принесет государству значительные убытки, - экономист
17:08 Делом против Ляшко власть пытается зачистить тех, кто способен противостоять капитуляции, – Парубий
16:48 Гончарук рассказал об основных приоритетах в сфере евроинтеграции
16:37 ГПУ объявила подозрение совладельцу Бурисмы, - Александр Дубинский (ВИДЕО)
16:27 История любви: Королева Елизавета II и принц Филипп празднуют 72-ю годовщину свадьбы (ФОТО)
16:23 Volkswagen презентовал свой новый электромобиль (ФОТО)
16:11 Reuters: Если Китай не заключит торговое соглашение, то США будут и дальше повышать тарифы
15:52 Международное табачное лобби после встречи с Зеленским может окончательно вытеснить с рынка украинских производителей
15:47 Умер ветеран АТО с позывным "Хан", которого зверски избил пасынок
15:34 Послы G7 сообщили, что новая программа МВФ важна для стабильности Украины
15:03 В Черное море вошел корвет "Командир Биро" ВМС Франции, - Злой Одессит
15:00 Автолюбитель переделал обычный "Запорожец" в грузовой пикап: что из этого вышло (ФОТО)
15:00 В Индии мужчина переоделся в пилота, чтобы бесплатно попасть на рейс
14:52 Замена экрана в Huawei Mate X стоит как новый iPhone
14:41 Прокуратура не регистрирует заявление Ляшко для возбуждения дела против Геруса за госизмену
14:40 Украинцам разрешат менять отчество в паспорте
14:37 Тарас Загородний рассказал о возможности замедления потребительской инфляции
14:30 Авиаперелеты могут представлять опасность для здоровья: как себя защитить
14:21 Шесть лет назад раздался храмовый набат из Михайловского монастыря, созывая всех на защиту Евромайдана - митрополит Епифаний
14:15 Дочерняя компания Airbus успешно испытала беспилотный вертолет VSR700
14:00 Украинские военные начнут изучать английский язык в обязательном порядке
13:40 В Австрии из здания, в котором родился Адольф Гитлер, сделают полицейский участок
13:33 Компенсация за потерянное в Крыму имущество или суд - заявление АМПУ
13:30 Во Львове на свет появился уникальный ребенок-гермафродит
13:20 Стало известно, сколько уже выписано штрафов за неправильную парковку в Киеве
13:18 Верховный суд признал законным выдворение Саакашвили в Польшу
13:00 В ООН составили список наименее развитых стран мира
12:45 Мода по-королевски: Меган Маркл признали самой стильной знаменитостью 2019 года
12:37 В Сети показали, как выглядит изнутри штаб-квартира Apple стоимостью 5 миллиардов долларов (ВИДЕО)
12:30 Задержан подозреваемый по делу об убийстве известной мальтийской журналистки: она обвинила премьер-министра в коррупции
12:15 В силу вступил закон о штрафе за перевозку детей без автокресла: кому "достанется" больше всего
12:14 Американский астронавт промочил ботинок в открытом космосе
11:59 Пришла предупредить нас о будущем: в архивах нашли фото Греты Тунберг 1898 года
11:48 В Эстонии потребовали у России вернуть территории
11:39 Рынок недвижимости переживает непростые времена, но обвала не будет, - эксперт
11:38 Символ Киева исчезает из города: вместо каштанов на Крещатике посадили можжевельник (ФОТО)
11:25 Налоговая полиция фабрикует новое дело против «Софт Оил» - владелец компании
11:13 С точки зрения «мы будем дружить с Россией», я не тот персонаж, который про дружбу - Зеркаль уходит из МИД
11:00 Киев хочет оставлять себе 75% налога на доходы физических лиц
10:40 В Калифорнии решили продать советскую подводную лодку
10:34 Курс валют: доллар и евро подорожали
10:30 ТОП-5 продуктов замедляющих старение
10:15 В Японии решили сбрасывать радиоактивную воду с «Фукусимы» в Тихий океан
10:04 Украина будет добиваться взыскания компенсаций в связи с финансированием Россией терроризма - Зеркаль
Все новости »

СБУ блокировала производство фальсифицированных лекарственных средств

Главная » Последние новости » Новости общества » СБУ блокировала производство фальсифицированных лекарственных средств
 
Печать Отправить на почту

 

 

Сотрудники СБУ блокировали работу линии по производству фальсифицированных лекарственных средств

В Днепре сотрудники СБУ блокировали работу линии по производству фальсифицированных лекарственных средств. Об этом сообщает пресс-центр СБУ , информирует enovosty.com/news.

Преступники изготавливали в больших объемах медпрепараты с содержанием спирта неизвестного происхождения и качества. Продукцию злоумышленники реализовывали через подконтрольные коммерческие структуры аптечным сетям и лечебным учреждениям по всей территории Украины.

Правоохранители остановили работу линий по изготовлению продукции. Также изъяты лекарственные средства сомнительного качества по предварительным оценкам стоимостью более 5 000 000 гривен.

Читайте: На Черниговщине липовый подполковник СБУ собирал с бизнесменов "пожертвования" для участников боевых действий


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 42

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Аналитика

Технология будущего: когда в Украине появится сеть мобильной связи 5G?
Итоги дня: Тяжеловесы политики на тропе войны, нормандский компромисс и газовый спор
Дело «бронежилетов Марченко»: коррупция, политическая расправа или борьба за госзакупки?
Приватизация госпредприятий: как не потерять важные объекты
Итоги дня: Возвращение кораблей, встреча Путина с Зеленским и предложение "Газпрома"
Итоги дня: Скандал вокруг "Слуги народа", взрывы в Балаклее и кощеева игла Трампа
Дифтерия наступает: нас - более 42 млн, вакцин - 6,8 млн. Как уберечься от опасного заболевания
Продажа отечества. Оптом и недорого
Итоги дня: Бюджет 2020, важный документ по Крыму и громкое доказательство против России
Итоги дня: Исторически-скандальный день в Раде, разворот Коломойского и тысячи ракет для ВСУ
Все статьи


Читайте также

СБУ блокувала виробництво фальсифікованих лікарських засобів
 США решили отложить на 90 дней введение санкций против Huawei
На Черниговщине липовый подполковник СБУ собирал с бизнесменов "пожертвования" для участников боевых действий
 СБУ блокувала нелегальний збут бурштину
В Украине планируется уменьшить давление на бизнес со стороны органов рыночного надзора
 В НБУ сообщили о замедлении роста цен
Associated Press: Світові фондові ринки виросли на тлі можливого перемир'я між США і Китаєм
 Associated Press: Мировые фондовые рынки выросли на фоне возможного перемирия между США и Китаем

Армия

Вертолет Bell AH-1 «Super Cobra» (США)
Танк AMX-56 Leclerc (Франция)
Ракета управляемая противотанковая Falarick 105
Боевой модуль «Ива»
Вся армия    >>

Новости общества

месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Какая зима ожидает украинцев: составлен прогноз на декабрь (8763)

Пришла предупредить нас о будущем: в архивах нашли фото Греты Тунберг 1898 года (7173)

Ко мне, мой Буцефал: жителей Канады напугала Tesla без водителя, несущаяся по "встречке" (3203)

Озвучено количество проживающих в Украине людей без гражданства (3166)

Причастен Шойгу: в деле о крушении МН17 на Донбассе произошел новый поворот (2291)

В Украине собираются ввести единый экстренный номер, - как это будет работать (2255)

Любитель спорта провел свою тренировку прямо на борту самолета (ВИДЕО) (2047)

Ученые зафиксировали резкое уменьшение численности насекомых: определена причина (1762)

Морозы и сильный ветер: на Украину движется серьезное похолодание, - синоптик (1502)

Силовики в Киеве штурмуют квартиру с коллекторами (ВИДЕО) (1493)

Персоны

Виктор
ВЕКСЕЛЬБЕРГ
Валерий
ХОРОШКОВСКИЙ
Игорь
ЛУЦЕНКО
Юрий
СТЕЦЬ
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Инвестициям здесь не место

Сергей Кафтя: «Сегодня в «Акварелях» комфортнее жить, чем в большинстве ЖК Киева»

Дифтерия наступает: нас — более 42 млн, вакцин — 6,8 млн. Как уберечься от опасного заболевания


Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Какая зима ожидает украинцев: составлен прогноз на декабрь (8761)

С завтрашнего дня водителей ждёт новый штраф (7676)

В Харькове из-за сильного тумана чуть не разбился самолет и 189 пассажиров на борту (7609)


Продажа отечества



help

Афиша 

Вся Афиша    >>


bigmir)net TOP 100

 