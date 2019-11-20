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Послы G7 сообщили, что новая программа МВФ важна для стабильности Украины

Главная » Последние новости » Новости общества » Послы G7 сообщили, что новая программа МВФ важна для стабильности Украины
 
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Послы G7 сообщили, что новая программа МВФ важна для стабильности Украины

Послы стран G7 («Большой семерки»), в состав которой входят Канада, США, Франция, Великобритания, Германия, Италия и Япония, сообщают, что новая программа МВФ имеет важное значение для экономической стабильности Украины , информирует enovosty.com/news.

«Группа поддержки» Украины написала сообщение в Twitter, что представители стран G7 считают, что программа МВФ имеет важное значение для макроэкономической стабильности страны и будущего реформ.

Послы G7 сообщили, что новая программа МВФ важна для стабильности Украины

Соглашение с МВФ принесет долгосрочную пользу Украине», — пишет «Группа поддержки» Украины.

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Ранее сообщалось, что миссия Международного валютного фонда приступила к работе 14 ноября относительно новой программы расширенного финансирования. В НБУ ожидают получение первых 2 млрд долл по программе МВФ уже к концу года.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 118

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