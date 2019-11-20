Граждане РФ и боевики квазиреспублик готовы платить миллионы за украинские паспорта
СБУ разоблачила очередную попытку незаконной легализации в Украине граждан РФ и боевиков террористических «Л/ДНР».
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили очередную попытку незаконной легализации в Украине граждан РФ и боевиков террористических «Л/ДНР». Об этом сообщает пресс-служба СБУ на странице в Facebook , информирует enovosty.com/news.
На этот раз незаконный механизм пыталась наладить жительница оккупированного Донецка. Первым «клиентом» стал гражданин РФ, бежавший из страны-агрессора в квазиреспублику, где сотрудничал с боевиками.
Сообщники вышли на милиционера из Славянска, который имел связи в миграционной службе. За паспорт гражданина Украины ему предложили миллион рублей. Первая часть суммы была перечислена через почтовый сервис.
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Но злоумышленники просчитались: милиционер сразу обратился в СБУ. Задержали организатора и россиянина в Славянске во время передачи остальных средств. Теперь у злоумышленников есть все шансы «легализоваться» в Украине — на ближайшие 15 лет за решеткой.