Гончарук рассказал об основных приоритетах в сфере евроинтеграции
Алексей Гончарук сообщил, что главными приоритетами Кабмина при осуществлении евроинтеграции является экономический рост
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что главными приоритетами Кабмина при осуществлении евроинтеграции является экономический рост путем защиты конкуренции и развития инфраструктуры в энергетическом секторе, информирует enovosty.com/news.
Гончарук также подчеркнул, что правительство не может точно сообщить о сроке ликвидации отставания от плана выполнения Соглашения об ассоциации.
Премьер-министр отметил, что рано предоставлять обещания, поскольку существуют объективные факторы, которые ограничивают деятельность Кабмина. И это пропускная способность Верховной Рады Украины
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Ранее вице-премьер-министр по вопросам евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба сказал, что главным приоритетом работы Кабмина в сфере европейской интеграции являются переговоры о запуске «промышленного безвиза».