Главной экономической целью является рост доходов населения, — Олег Пендзин

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По итогам 2018 года потребительская инфляция в стране замедлилась до 9,8%, тогда как в 2017-м рост цен составлял 13,7%. Всемирный банк ожидает дальнейшее замедление потребительской инфляции в Украине до 5,5% в 2020 году

С вопросом относительно реалистичности данных прогнозов и мер, которые необходимо предприянять для их достижения, “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к известному эксперту, исполнительному директору Экономического дискуссионного клуба Олегу Пендзину, информирует enovosty.com/news.

Олег Пендзин сообщает, что главной целью функционирования экономики является экономическое развитие и рост доходов населения

«А замедление инфляции является одним из индикаторов, который характеризует ситуацию в экономике. Есть и другие индикаторы, например количество безработных, развитие отраслей промышленности, экспорт, импорт и другие индикаторы. А главной целью является рост доходов населения. Потому что инфляция представляет собой индекс потребительских цен, то есть насколько у нас изменились цены за последний год. Но это не говорит о том, могут ли люди купить товар по этим ценам. Это не говорит о том, насколько у людей есть деньги. Главная цель — это рост доходов населения, который зависит от рабочих мест, работы промышленности и других факторов, которые достаточно серьезно влияют на экономику. Поэтому инфляция является одним из показателей, который характеризует экономику.

Да, у нас инфляция замедляется. Но давайте мы посмотрим какими механизмами достигается это важное мероприятие. Оно достигается путем установления достаточно высокой стоимости денег. На сегодняшний момент Национальный банк Украины таргетует инфляцию и контролирует ее путем становления учетной ставки или как ее еще называют «ставки рефинансирования». И ставит он ее на уровне 15,5% годовых. Это очень высоко. Тем самым он делает очень дорогие деньги и тем самым он прижимает потребительскую инфляцию в стране, потому что деньги дорогие. Но дорогие деньги приводят к тому, что ограничивается и сокращается очень здорово кредитование промышленности. Потому что, чем дороже деньги, тем дороже кредитование и тем меньше предприятий сможет взять кредит. Тем самым существенно ограничивается рост экономики и рост промышленности.

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Поэтому когда мы говорим о инфляции, мы должны понимать, что инфляция и ее контроль хороши тогда, когда в стране достаточно высокий рост промышленного производства. А у нас промышленное производство за последние девять месяцев показало всего лишь 0,2% роста. То есть по сути дела это стагнация, что очень плохо, так как промышленность — это рабочие места, заработные платы. Поэтому когда мы говорим только об одном индикаторе «инфляции», мы должны понимать, что инфляция — это далеко не показатель того, что делается в стране. Более того, умеренная инфляция хороша для промышленности, экономического роста. Поэтому уровень инфляции важен, однако он не главный в экономике», — сообщает Олег Пендзин