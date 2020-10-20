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Власть умышленно не использует средства из коронавирусного фонда, экономя на украинцах, — Тимошенко (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости общества » Власть умышленно не использует средства из коронавирусного фонда, экономя на украинцах, - Тимошенко (ВИДЕО)
 
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Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко рассказала о деталях нового постановления по борьбе с коронавирусом в Украине и созданию Национального штаба во главе с президентом Владимиром Зеленским по противодействию биологическим угрозам, принятом сегодня в стенах Парламента, а также о том, почему нынешняя власть умышленно не спешит использовать средств из коронавирусного фонда на выплату зарплат медикам и помощи населению в период эпидемии.

Тимошенко убеждена, что принятое постановление поможет навести порядок в медицинской системе страны, а также позволит украинцам вовремя получить медицинскую помощь, как в стационаре, так и на этапе диагностики и амбулаторного лечения, информирует enovosty.com/news.

Согласно постановлению по противодействию распространения коронавируса принятому сегодня Верховной Радой, каждый украинец, который почувствует недомогание, может позвонить на единую горячую линию и вызвать бригаду медиков, которые бесплатно сделают тест на ковид и в зависимости от состояния больного, либо направят его в стационар, либо на безоплатной основе выдадут пакет медикаментов, предусмотренных украинскими протоколами лечения при ковид в амбулаторных условиях, на дому.

По словам Тимошенко, согласно данному постановлению в Украине должны создать необходимое количество мобильных бригад для забора у пациентов биологического материала по месту жительства и его транспортировки в лабораторию для проведения тестирования.

Как утверждает нардеп, постановлением предусмотрены также бесплатные анализы для больных на ковид, в том числе и КТ диагностика.

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Предусмотрено также увеличение количества лабораторий, которые будут делать тесты на ковид, что позволит существенно сократить сроки получения результатов.

Количество ПЦР тестов в сутки по Украине должно быть увеличено до 100 тыс.

По словам Тимошенко, медики также получат надбавку за работу с ковид пациентами, а в случае инфицирования — получат сумму на лечение в размере 15-ти минимальных окладов. И это касается не толко медицинского персонала, но и всех сотрудников, которые работают в опорных больницах с ковид пациентами.

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Как отметила нардеп, будет создана единая электронная база и реестр пациентов с подтверждёнными случаями заболевания.

Тимошенко также упомянула о коронавирусном Фонде, отметив, что «половина коронавирусного фонда потрачена на дороги, а вторая половина лежит и никуда не тратится».

«Я думаю, эти средства потом также отправят на дороги. Эти деньги абсолютно умышленно не используются для борьбы с пандемией. Они экономят на людях», — убеждена нардеп.


Экономические новости youtubeАвтор: Елена Каденко
Посещений: 17

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