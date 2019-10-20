Побит мировой рекорд по длительности авиаперелета

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Установлен новый рекорд по длительности беспосадочного авиаперелета. Самолет находился в воздухе более 19 часов.

Перелет лайнера Boeing 787-9, принадлежащего корпорации Qantas Airways (Австралия), побил мировой рекорд. Самолет совершил беспосадочный рейс из Нью-Йорка в Сидней. Об этом сказано на интернет-ресурсе FlightAware, информирует enovosty.com/news.

Лайнер пребывал в воздушном пространстве на протяжении 19 часов 14 минут. За время этого перелета самолет преодолел 16 309 километров. Из-за такого большого расстояния пилоты немного отошли от курса и приземлились с опозданием в 37 минут.

Авиакомпания Qantas Airways на своей странице в Твиттере рассказала, что на борту самолета пребывало полсотни пассажиров и членов экипажа. Данный авиаперелет был проведен для того, чтобы изучить влияние очень длинных перелетов на самочувствие людей.

Добавим, что до этого времени самым длинным беспосадочным авиаперелетом считался также рейс из Нью-Йорка в Сингапур. Однако, время полета было меньшим – 18 часов 50 минут. Тогда лайнер пролетел 15 345 километров.

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