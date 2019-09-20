Психологи рассказали, в каком возрасте исчезает нарциссизм

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Фото недели

Фотографии где порядок восторжествовал над хаосом

Все фото »

Новости общества

20.09.2019 г.
13:58Психологи рассказали, в каком возрасте исчезает нарциссизм
13:00Когда стартует отопительный сезон в Украине и где он находится под угрозой срыва
07:44Стало известно, повысятся ли выплаты для семей с детьми в 2020 году
07:00Холодно и сухо: в Укргидрометцентре рассказали, какой погоды ждать на выходных
06:30В Южной Африке признали Единую православную церковь Украины
19.09.2019 г.
21:41Теперь каждый может проверить любую больницу онлайн
18:58Представитель УПЦ встретился с предстоятелем Польской Православной Церкви в Варшаве: подробности
Все новости общества

Аналитика

19.09.2019

Итоги дня: Земля раздора, страх Путина и газовые договоренности

Итоги дня: Земля раздора, страх Путина и газовые договоренности
Премьер-министр Алексей Гончарук рассказал, как в Украине будут открывать рынок земли, Россия готова заключить договор о транзите газа с Украиной, а ...
19.09.2019

Судьба ОРДЛО: Штайнмайеры бывают разные

Судьба ОРДЛО: Штайнмайеры бывают разные
Как уже отмечалось совсем недавно, обмен пленными хоть и является положительным моментом, но вопросов относительно Донбасса становится все больше, если ...
18.09.2019

Итоги дня: Альтернатива по Донбассу, "минер на мосту" и смертельный удар по путинскому режиму

Итоги дня: Альтернатива по Донбассу, минер на мосту и смертельный удар по путинскому режиму
Глава МИД Пристайко назвал альтернативу по Донбассу, в Штатах рассказали о санкциях, способных обрушить путинскую экономику, а Саудовская Аравия объявила ...

Последние новости

20.09.2019 г.
14:48 Появление класса ненужных людей изменит рынок труда - историк Ювал Харари
14:30 Стали известны первые подробности нового сериала "Властелин колец"
14:15 Мобильным операторам запретят без разрешения пользователей подключать платные услуги
14:00 Россия и Китай пытаются скрыть военные преступления президента Асада в Сирии
14:00 На рынок смартфонов возвращается давно забытый бренд
13:58 Психологи рассказали, в каком возрасте исчезает нарциссизм
13:45 Apple начала розничные продажи нового поколения смартфонов iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max
13:20 В Израиле обнародовали итоги выборов в Кнессет
13:10 "Только вот достроили! Что пошло не так?": В Киеве начал разрушаться недавно отремонтированный мост
13:07 В Сети опубликовали видео “золотого” краш-теста Tesla Model 3 (ВИДЕО)
13:04 Путин опасается любого несистемного протеста,- политолог
13:00 Когда стартует отопительный сезон в Украине и где он находится под угрозой срыва
12:44 Украинские перевозчики переплатили за международные разрешения в 2016-2018 гг. свыше 20 млн грн
12:35 В Канаде мужчину оштрафовали за драку с медведем гризли
12:28 "Вот вам, война б** готовится?": Возле границы с Украиной заметили колонну тяжелой техники РФ (ВИДЕО)
12:23 “Один из самых хорошо вооруженных самолетов на Земле”: Компания Boeing показала свой новейший истребитель (ВИДЕО)
12:12 Двойник Путина "спалился" с нелепыми штанам (ФОТО)
12:03 Первая в России плавучая атомная электростанция, которую называют «Чернобыль на льду», прибыла на базу (ФОТО)
11:45 Нынешний курс максимально выгодный для покупки иностранной валюты,- эксперт
11:41 Стало известно о больших проблемах с долгами Украины
11:33 Стало известно, кому в Украине оставят старый налоговый режим
11:27 В СМИ рассказали о судьбе шамана, который хочет изгнать Путина
11:25 "Россия возрождается": В НАТО заговорили об ослаблении своей позиции и рассказали о планах
10:48 Пытается изо всех сил: Путин столкнулся с неловкой проблемой
10:43 НБУ будет выпускать монеты пять и десять гривен
10:29 В Украине упадут цены на квартиры
10:26 Неожиданные результаты: Украинцы скупают люксовые авто
10:23 Будь проще и льсти: Экс-посол США дал Зеленскому важные советы по общению с Трампом
10:04 Курьеры Укрпочты пересели на электросамокаты
09:58 Экономист: Лукашенко включил дурачка
09:55 Россия паникует без рынка сбыта и денег: ЕС отказывается от угля
09:53 Строительство корвета «Владимир Великий»: Стало известно о новых больших целях
09:45 Зеленский и Пристайко получили приглашение на саммит СНГ
09:31 Украинки смогут намного раньше выходить на пенсию. В чем суть идеи Зеленского
09:30 Мужчину хотел сжечь заживо уволенный коллега
09:13 Дешевое растаможивание в обмен на техосмотр: что ждет украинских водителей
08:50 Отказ от централизованного отопления: насколько это выгодно и сколько нужно заплатить
08:49 Россия и Китай заблокировали резолюцию ООН по Идлибу
08:33 Охота на призывников на улицах: В военкомате пояснили, что происходит
08:33 Доллар продолжает катится вниз
08:32 В Полтаве задержали опаснейшую банду "Самвела Донецкого" и главу группировки (ФОТО)
08:27 Изгоняющий Путина - сигнал Москве
08:20 Давление на Украину: Пономарь рассказал об опасных звонках Трампа
08:12 Трамп может очень дорого заплатить за давление на Украину
08:02 Палата представителей Конгресса США одобрила военную помощь Украине
08:00 Любитель Minecraft построил в игре огромный пассажирский лайнер
07:44 Стало известно, повысятся ли выплаты для семей с детьми в 2020 году
07:40 МВД Украины хочет купить французские патрульные катера для пограничников
07:20 Надзор с помощью искусственного интеллекта расширяется во всем мире, - исследование
07:00 Холодно и сухо: в Укргидрометцентре рассказали, какой погоды ждать на выходных
06:30 В Южной Африке признали Единую православную церковь Украины
19.09.2019 г.
23:00 Эстония отказалась обсуждать с министрами ЕС вопросы миграции
22:40 Huawei представила свой новый флагман, в котором нет ни одного сервиса Google
22:25 В Украине скоро появится Департамент по особо важным уголовным производствам: чем будет заниматься?
22:10 Украинский школьник придумал, как из опавших листьев делать настоящую бумагу (ВИДЕО)
22:00 После Brexit австралийцы могут получить свободу передвижения в Великобританию
21:58 Саудовская Аравия вместо С-400 приобретает ПВО у Южной Кореи, - Злой Одессит
21:41 Теперь каждый может проверить любую больницу онлайн
21:24 В Великобритании 11-летняя девочка остановила вора буханкой хлеба (ВИДЕО)
21:06 Reuters: Мосгорсуд может освободить российского актера из-под стражи после массовых протестов
Все новости »

Психологи рассказали, в каком возрасте исчезает нарциссизм

Главная » Последние новости » Новости общества » Психологи рассказали, в каком возрасте исчезает нарциссизм
 
Печать Отправить на почту

 

 

Американских психологов очень интересовал вопрос, когда же человек перестает быть нарциссом. Они решили это выяснить.

Ученые отмечают, что быстрое развитие современных технологий усиливает у людей чувство нарциссизма. Психологи говорят, что если проанализировать личные страницы людей в социальных сетях, то не вооруженным глазом видно, насколько некоторые ослеплены собственным величием. Такие люди считают себя на порядок выше остальных, информирует enovosty.com/news.

Специалисты добавляют, что объективные причины для того, чтобы восхищаться собой, нарциссу не нужны.

Для этого американские психолог провели эксперимент. С добровольцами ученые общались в 18 лет, а потом в 41. Они выяснили, что самолюбование проходит только в зрелом возрасте – к 40 годам.

Оказалось, что только 8 процентов участников не избавились от нарциссизма, остальные переоценили ценности.

Читайте: Психологи назвали существо, которого больше всего боится человек


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 184

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Аналитика

Итоги дня: Земля раздора, страх Путина и газовые договоренности
Судьба ОРДЛО: Штайнмайеры бывают разные
Итоги дня: Альтернатива по Донбассу, "минер на мосту" и смертельный удар по путинскому режиму
Итоги дня: Демарш Украины, цена "русского мира" и монстр c востока
Половина денег на оборонку, дороги и долги: Бюджет 2020 в цифрах и оценках экспертов
Итоги дня: Паника на биржах, расплата за кровь "киборгов" и "вторая Зайцева" в Харькове
Итоги дня: "Троянский конь" Путина, "новая реальность" в Украине и сильная речь Сенцова
Зе-паника прокураторов и монополизация власти
Итоги дня: Новый план Путина в Украине, преступление и наказание в Раде и удар по РФ от ЕС
Итоги дня: Важное решение по Цемаху, жесткая драка чиновниц и газовый "козырь" Украины
Все статьи


Читайте также

Психологи назвали существо, которого больше всего боится человек
 Психологи рассказали, какие женщины самые счастливые
Психологи выяснили, как деньги влияют на человека
 Психологи рассказали, какими людьми проще манипулировать
Психологи рассказали, почему дети вырастают эгоистами
 Психологи назвали самых завистливых людей
Психологи рассказали, как спасти брак от развода
 Стало известно, у каких людей самые крепкие семьи
Загрузка...

Армия

Беспилотный летательный аппарат «Кажан-2»
Радиолокационная станция AN/TPS-43 (США)
Бронеавтомобиль Grizzly GFF4 (Германия)
Бронеавтомобиль «Барс-6»
Вся армия    >>

Персоны

Мирон
МАРКЕВИЧ
Татьяна
БАХТЕЕВА
Ольга
БОГОМОЛЕЦ
Мазепа
ИГОРЬ
Все персоны    >>
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Mercedes-Benz прекращает разрабатывать двигатели внутреннего сгорания (6004)

Украина замкнула цикл производства РСЗО "ГРАД", - Злой Одессит (4910)

Дешевое растаможивание в обмен на техосмотр: что ждет украинских водителей (3402)

“Один из самых хорошо вооруженных самолетов на Земле”: Компания Boeing показала свой новейший истребитель (ВИДЕО) (3229)

Россия паникует без рынка сбыта и денег: ЕС отказывается от угля (2956)

В Полтаве задержали опаснейшую банду "Самвела Донецкого" и главу группировки (ФОТО) (2594)

Британская оборонная компания представила новую конфигурацию десантных кораблей-амфибий (1751)

В СМИ рассказали о судьбе шамана, который хочет изгнать Путина (1672)

В Великобритании 11-летняя девочка остановила вора буханкой хлеба (ВИДЕО) (1599)

Чего боится великий и ужасный Путин? - Эйдман (1533)


Весенне-летний отпуск: Какие страны выбирают украинцы

От похищения Майкла Джексона до крупного мошенничества: удивительная история воскресшего украинского коррупционера

Окно в Китай: безвизовый Хайнань

«Два туза против России», уникальные кадры Крымского моста и важный шаг по укреплению национальной безопасности: Лучшие посты блогосферы

Рейтинг YouTube: ТОП-10 самых популярных видео военной тематики за апрель

Рейтинг YouTube на 15 мая: ТОП-10 лучших лайфхаков месяца

Картофельная монета, треш и угар Батьки и «собака-министра посылака»: Лучшее из блогосферы

ТОП-10 самых дорогих яхт в мире

Боевик, майнящий биткоины в монастыре МП и сырники с хлоридом кальция от Тимошенко: Лучшие посты блогосферы


Трамп и Макрон


Последние новости в соцсетях

Афиша 

Вся Афиша    >>


bigmir)net TOP 100

 