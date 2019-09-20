Психологи рассказали, в каком возрасте исчезает нарциссизм
Американских психологов очень интересовал вопрос, когда же человек перестает быть нарциссом. Они решили это выяснить.
Ученые отмечают, что быстрое развитие современных технологий усиливает у людей чувство нарциссизма. Психологи говорят, что если проанализировать личные страницы людей в социальных сетях, то не вооруженным глазом видно, насколько некоторые ослеплены собственным величием. Такие люди считают себя на порядок выше остальных, информирует enovosty.com/news.
Специалисты добавляют, что объективные причины для того, чтобы восхищаться собой, нарциссу не нужны.
Для этого американские психолог провели эксперимент. С добровольцами ученые общались в 18 лет, а потом в 41. Они выяснили, что самолюбование проходит только в зрелом возрасте – к 40 годам.
Оказалось, что только 8 процентов участников не избавились от нарциссизма, остальные переоценили ценности.
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