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Киберполиция блокировала пиратскую трансляцию 2,5 тысяч телеканалов

Главная » Последние новости » Новости общества » Киберполиция блокировала пиратскую трансляцию 2,5 тысяч телеканалов
 
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Киберполиция блокировала пиратскую трансляцию 2,5 тысяч телеканалов

Департамент киберполиции Национальной полиции Украины перекрыл канал незаконной трансляции 2,5 тысяч телеканалов, — сообщает пресс-служба Нацполиции, информирует enovosty.com/news.

Уголовное производство было начато по обращению представителей правообладателей. Работу сервиса организовал житель города Мариуполь. За ежемесячную оплату он незаконно предоставлял пользователям доступ к почти 2500 телеканалов и 5000 фильмов.

Среди телеканалов были и те, которые освещают деятельность террористических и сепаратистских организаций так называемых «Донецкой народной республики» и «Луганской народной республики»

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Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 354

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