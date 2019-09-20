Киберполиция блокировала пиратскую трансляцию 2,5 тысяч телеканалов
Киберполиция блокировала пиратскую трансляцию 2,5 тысяч телеканалов
Департамент киберполиции Национальной полиции Украины перекрыл канал незаконной трансляции 2,5 тысяч телеканалов, — сообщает пресс-служба Нацполиции, информирует enovosty.com/news.
Уголовное производство было начато по обращению представителей правообладателей. Работу сервиса организовал житель города Мариуполь. За ежемесячную оплату он незаконно предоставлял пользователям доступ к почти 2500 телеканалов и 5000 фильмов.
Среди телеканалов были и те, которые освещают деятельность террористических и сепаратистских организаций так называемых «Донецкой народной республики» и «Луганской народной республики»
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