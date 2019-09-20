Армия США продемонстрировала инновационный образец военной робототехники

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Армия США продемонстрировала инновационный образец военной робототехники, разработанный на модульной платформе MRZR

Армия США продемонстрировала современные технологии для мобильности автономных наземных транспортных средств. Об этом сообщает Defence bog, информирует enovosty.com/news.

В начале сентября генерал Джон Мюррей посетил Центр сухопутных транспортных систем армии США. Джон Мюррей ознакомился с демонстрационным образцом военной робототехники (CoVeR), разработанном на модульной платформе MRZR и технологии CAAR.

Согласно имеющейся информации, целью программы CoVeR является разработка технологий, которые обеспечивают интеграцию роботизированных и автономных систем и поддерживают функции эффективного ведения боевых действий. Военные инженеры тестируют эффективность функционирования разработанной модели с целью обеспечения поддержки боевых соединений армии.

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Разработанное программное обеспечение и алгоритмы повысят надежность и функциональность роботов и повысят эффективность беспилотных наземных транспортных средств.