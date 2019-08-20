В Харькове впервые пройдет Марш равенства, отстаивающий права ЛГБТ-сообщества

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Этой осенью в Харькове запланирован Марш равенства. Его цель – отстаивать равноправную Украину для всех граждан.

ХарьковПрайд запланирован с 9 по 15 сентября текущего года. Об этом сообщает КиевПрайд на своей странице в Facebook, информирует enovosty.com/news.

В сообщении организации сказано, что КиевПрайд испытывает огромную потребность и вдохновение в связи с предстоящим событием. Представители сообщества заверили, что солидарны и готовы поддерживать ХарьковПрайд на всех этапах.

Организаторы Марша равенства обращаются к сторонникам ЛГБТ-сообщества максимально посодействовать распространению информации о ХарьковПрайде. Добавим, что это будет первое подобное мероприятие в Харькове.

Справка. КиевПрайд является общественной организацией, созданной с целью отстаивания прав представителей ЛГБТ-сообщества в нашей стране. Помимо этого, участники пытаются сформировать в обществе уважение к правам других людей. В основу программы организации входят различные культурно-просветительские мероприятия, рассказывающие о проблемах ЛГБТ-представителей и об особенностях их повседневной жизни.

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Очень часто Марши равенства КиевПрайда сопровождаются акциями протеста. Так, 19 июня текущего год четверо неизвестных напали на посетителей кинопоказа в рамках «КиевПрайд-2019». Во время нападения люди в балаклавах применяли перечный баллончик, а также избивали людей ногами.