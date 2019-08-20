Ученые: На Земле станет больше агрессивных пауков

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Из-за климатических изменений на планете увеличится количество агрессивных пауков. К такому выводу пришли канадские ученые после серии проведенных исследований.

Вскоре в мире увеличится популяция злобных пауков. Связано это с особенности выживания этих животных в экстремальных погодных условиях. Об этом эксперты сообщили в статье, обнародованной в издании Nature Ecology & Evolution, информирует enovosty.com/news.

В работе сказано, что на эволюцию пауков сильно влияют погодные условия. Было запечено, что уже сейчас в тропических регионах агрессивные особи имеют больше шансов на то, чтобы выжить. К таким выводам исследователи пришли после изучения вида Anelosimus studiosus.

Сотрудники Университета Макмастера (Канада) на протяжении длительного времени следили за поведением пауков, проживающих в экстремальных климатических зонах. Исследовались женские колонии на пути тропического циклона между США и Мексикой. В основе наблюдения было поведение за 48 часов до шторма и спустя 48 часов после шторма.

Джонатан Пруитт, один из авторов исследования, отметил, что агрессия пауков прямо пропорционально зависит от повышения уровня моря.

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Анализ показал, что рост агрессии пауков – эволюционный процесс. В условиях глобального потепления выжить смогут те, кто более приспособлен к дракам и отбиранию пищи.