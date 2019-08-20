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12:35 Опубликован список самых востребованных профессий в Украине
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Стало известно, какое количество друзей осчастливит человека

Главная » Последние новости » Новости общества » Стало известно, какое количество друзей осчастливит человека
 
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Психологи выяснили, сколько друзей нужно человеку, чтобы чувствовать себя счастливым.

Ученые подчеркивают, что у многих есть знакомые, с которыми при встрече можно поговорить немного о жизни. Но чтобы общаться с ними на более интимные темы в голову не приходит, информирует enovosty.com/news.

Также существуют друзья, с которыми связывают много приятных воспоминаний, но делится чем-то личным совсем не появляется желание.

Психологи отмечают, что наличие близких друзей избавляет от чувства одиночества, с ними можно встретиться в любой момент, говорить обо всем на свете. Обычно такие люди всегда будут рядом в любой жизненной ситуации.

Психологи проанализировали все группы и дошли к общему выводу, что для счастья человеку нужно от 4-5 близких друзей и 1-2 лучших товарищей.

Читайте: Назвали два типа друзей


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 229

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