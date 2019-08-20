СБУ задержала злоумышленника, планировавшего взорвать взрывчатку накануне Дня Независимости Украины

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Сотрудники СБУ задержали члена радикальной молодежной группировки, планировавшего взорвать взрывчатку накануне Дня Независимости Украины

19-летний сумчанин готовил провокации во время массовых акций накануне Дня Независимости Украины, — сообщает СБУ на странице в Facebook, информирует enovosty.com/news.

Сотрудники спецслужбы под процессуальным руководством прокуратуры задержали 19-летнего сумчанина, входящего в состав радикальной молодежной группировки. Он вместе с сообщниками планировал взорвать боеприпасы и взрывчатку в местах массового скопления людей.

Правоохранители изъяли по месту жительства злоумышленников гранату Ф-1, боеприпасы и взрывчатые вещества. Следствие проверяет версию о подготовке провокационных акций во время массовых мероприятий, а также во время торжеств по случаю празднования Дня Флага Украины и проведения концерта «KVARTAL-FEST» 23 августа на территории Сумщины.

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