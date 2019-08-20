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Кот, испугавшийся своего отображения в зеркале, «взорвал» Сеть (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости общества » Кот, испугавшийся своего отображения в зеркале, «взорвал» Сеть (ФОТО)
 
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Удивленное и испуганное выражение мордочки этого кота рассмешило интернет-пользователей. Животное за один день собрало более 14 тыс. «лайков».

Новой звездой интернета стал кот, который увидел свое изображение в увеличительном зеркале. Снимок животного был обнародован на платформе Reddit. Его автором стал интернет-пользователь, спрятавшийся под ником despisesunrise, информирует enovosty.com/news.

На фото – кот в недоумении. Он лежит в умывальнике перед зеркалом и смотрит на свое отображение в еще одно увеличительное зеркало. Такое количество зеркальных поверхностей явно не по душе животному.

Косметическое зеркальце запечатлело огромную голову кота. Скорее всего, собственная мордочка и испугала животное. Отведенные назад уши и выпученные глаза выглядят устрашающе.

В большом зеркале можно наглядно увидеть реакцию животного.

Читайте: В сети показали фото самого злобного в мире кота (ФОТО)

Кот, испугавшийся своего отображения в зеркале, «взорвал» Сеть (ФОТО)

Даноне фото появилось в Reddit вчера, 19 августа. Всего за один день снимок прокомментировали 52 раза и оставили 14,6 тыс. «лайков».


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 498

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