Друзья на протяжении 10 лет играли в лотерею с одинаковой комбинацией и сорвали джепот

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Приятели десять лет сбрасывались на покупку лотерейных билетов. В 2019 им наконец-то улыбнулась удача и они выиграли главный приз.

Восемь друзей из Австралии на протяжении последних 10 лет регулярно приобретали лотерейные билеты. Они договорились, что всегда будут покупать их сообща, вмести и планировали распоряжаться выигрышем, информирует enovosty.com/news.

Каждый раз приятели использовали для заполнения лотерейного билета одинаковую комбинацию чисел. Ими были: 19, 35, 23, 6, 24, 28, 29 и 38.

Несмотря на то, что что за годы игры они разъехались по разным городам, свою традицию не бросили. В этом году им посчастливилось – их комбинация стала победной. Их упорство было вознаграждено 996 тыс. австралийских долларов (17 млн гривен).

Джекпот был сорван накануне, 19 августа. Австралиец, который первым узнал о победе, рассказал журналистам, что ждет не дождется когда расскажет своим друзьям эту чудесную новость.

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На данный момент неизвестно, сколько именно денег компания потратила на приобретение лотерейных билетов за все 10 лет игры.