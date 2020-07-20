Зеленский приветствует решение Ирана передать черные ящики украинского авиалайнера во Францию, — Reuters

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Владимир Зеленский сообщил, что он приветствует решение Ирана передать черные ящики украинского авиалайнера во Францию

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что он приветствует решение Ирана передать черные ящики украинского авиалайнера во Францию и подчеркнул, что все виновные будут привлечены к ответственности. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

8 января Иранская революционная гвардия сбила украинский самолет авикомпании «Международные авиалинии Украины» ракетой класса «земля-воздух» вскоре после вылета самолета из Тегерана. Позднее Иран назвал это «катастрофической ошибкой» со стороны сил, которые находились в состоянии повышенной готовности

Зеленский добавил, что украинские эксперты примут участие в расшифровке «черных ящиков» вместе с экспертами из Франции, США и Канады.