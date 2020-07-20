СБУ блокировала деятельность антиукраинских агитаторов

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СБУ блокировала деятельность антиукраинских агитаторов

Служба безопасности Украины разоблачила в разных регионах нашей страны агитаторов, которые занимались распространением информации, направленной на разжигание религиозной, межнациональной розни и поддержку сепаратизма, информирует enovosty.com/news.

По предварительным данным следствия, житель Черкасс, который является членом Союза писателей России, по заказу кураторов из РФ готовил провокационные материалы. В них автор публично осуждал существование одной из украинских конфессий. Также фигурант активно поддерживал деятельность главарей незаконных вооруженных формирований так называемой «Л/ДНР».

Подготовленные материалы он распространял на пропагандистских интернет-ресурсах РФ.

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Во время обыска по месту жительства злоумышленника правоохранители обнаружили компьютерную технику и флэш-накопители с доказательствами противоправной деятельности. По заключению экспертизы изъятые материалы содержат признаки разжигания межконфессиональной и религиозной вражды.