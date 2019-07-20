На Львовщине археологи нашли следы древнего поселения

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Возле города Винники ученые нашли древнюю амфору. По оценкам специалистов, ей не меньше 5 тыс. лет.

Во Львовской области возле города Винники прошли археологические раскопки. Ученые нашли на горе Жупан древнюю амфору. Предположительно, находка относится к Трипольской культуре, информирует enovosty.com/news.

Об обнаружении древнего артефакта на своей странице в Facebook написал председатель горсовета Винников Владимир Квурт.

Он отметил, что амфора – очень раритетная. Археологи осмотрели ее и установили, что находке не менее пяти тысячи лет. Ученые отыскали артефакт на территории древнего поселения людей.

Также Квурт отметил, что, к сожалению, раскопка найдена только в виде фрагментов. Амфора не смогла сохраниться до наших дней в своем первоначальном виде. Однако ученые считают, что обломки – в очень хорошем состоянии. Поэтому им удастся ее восстановить.

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Данную находку под Винниками называют сенсационной, ведь благодаря ей можно наверняка утверждать, что и на территории Львовской области жили люди Трипольской культуры.

Справка. В древних амфорах, скорее всего, украинцы сохраняли зерно и воду.