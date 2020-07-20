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Киберполиция блокировала деятельность кибер-мошенника

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Киберполиция блокировала деятельность кибер-мошенника, который инфицировал компьютеры граждан Австрии, а потом требовал "выкуп" за восстановление данных

Сотрудники киберполиции совместно со следователями Луцкого отдела полиции под процессуальным руководством прокуратуры Волынской области блокировали преступную деятельность местного жителя. Мужчина осуществлял вмешательство в работу компьютеров на территории Австрии, информирует enovosty.com/news.

Киберполиция установила, что злоумышленник создал вредоносное программное обеспечение, которое шифровало данные пользователей. После инфицирования компьютерной техники пользователям поступало сообщение о необходимости уплаты «выкупа». За восстановление данных злоумышленник требовал от 600 до тысячи долларов США. Пострадавшие должны были переводить деньги на криптовалютний кошелек фигуранта. Жертвами хакера стали как государственные учреждения, так и обычные пользователи.

Правоохранители провели обыск по месту жительства мужчины. По результатам обыска изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, жесткие диски. Изъятые вещественные доказательства направлены на проведение соответствующих экспертиз. Сейчас устанавливается полный круг потерпевших лиц.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 64

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