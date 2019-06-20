Учёные рассказали, что невнимательных детей ждёт низкая зарплата в будущем

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Ученые из Канады доказали, что невнимательность у детей приводит к низкой зарплате во взрослой жизни.

Специалисты решили провести масштабное исследование, в котором участвовали более 2 тыс. добровольцев. Оно длилось с 1985 года. Ученые изучали такие критерии, как поведение, социальные успехи и карьерный рост, информирует enovosty.com/news.

Эксперты наблюдали за детьми с детского сада и пока они не достигли 35 лет. Ученые пришли к выводам, что на размер зарплаты в будущем влияет именно внимательность.

Добавим, что разрыв в доходах молодых людей достигал 77 000 долларов в год. Один пункт внимательности в среднем обходится мужчинам в 1 300 долларов, девушкам – в 900.

Ученые выяснили, что уровень интеллекта, гендерная принадлежность, коммуникабельность не играют особой роли в определении финансовой успешности в будущем.

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