Появилось первое в мире сообщество людей, отказавшихся от рождения детей из-за глобального потепления

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В Сети появилась онлайн-организация BirthStrike. Ее цель – объединить людей, которые отказываются от родительства из-за резкого ухудшения климатической обстановки на планете.

Сообщество BirthStrike объединило вокруг себя людей, которые отказываются от роли мам и пап из-за глобального потепления. Участники организации не хотят подвергать своих детей климатическим испытаниям, информирует enovosty.com/news.

Данное сообщество было основано жительницей Великобритании Блайт Пепино. Ей 33 года, она занимается музыкой. Британка призналась журналистам СNN, что очень любит своего мужа и мечтает о детях, однако считает, что сейчас не лучшее время для воспитания подрастающего поколения.

BirthStrike появилось в 2018 году. На данный момент в нем состоят 330 людей. Большинство из них – женщины.

Отметим, что как раз в 2018 году группа экспертов, работающая при ООН, заявила, что у жителей Земли осталось 11 лет на то, чтобы предотвратить экологическую катастрофу. Если люди не исправят ситуацию, в дальнейшем их ожидают, по мнению ООН, масштабные лесные пожары, засуха, а также нехватка пищи.

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Участники BirthStrike считают, что изменение климата напоминает эффект домино. Репродуктивная сфера тоже пострадает, по их мнению, из-за глобального потепления.