Александр Мусиенко рассказал о влиянии финансовой помощи США на ситуацию на Донбассе

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Министерство обороны США сообщило, что планирует выделить Украине еще 250 000 000 долларов для сотрудничества в сфере безопасности и для наращивания потенциала Вооруженных сил Украины.

С вопросом о влиянии помощи США на ситуацию на Донбассе «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к известному эксперту, руководителю Центра военно-правовых исследований Александру Мусиенко, информирует enovosty.com/news.

Александр Мусиенко сообщает, что США планируют предоставить Украине помощь направленную как на закупку летального и нелетального вооружения, так и на реформирование Вооруженных Сил.

«Достаточно ли 250 000 000 долларов? Конечно, хотелось бы чтобы эта помощь была намного больше. К примеру, если бы Украине был законодательно предоставлен статус особого партнера США в военной сфере и сфере безопасности (статус основного союзника вне НАТО), то помощь которая выделялась бы украинской стороне в таком случае, составляла бы более миллиарда долларов в год и более. В таком случае можно было бы говорить о предоставлении Украине еще большего количества вооружения, в частности ударных вертолетов, беспилотников и других современных единиц как оружия, так и систем защиты военнослужащих.

Отмечу, что соответствующий проект о предоставлении такого статуса Украины зарегистрирован Конгрессом и имеет поддержку как среди демократов так и республиканцев. Однако, я пока умеренно сдержан в своем мнении относительно предоставления такого статуса Украине в ближайшей перспективе. Здесь все упирается больше в политическую плоскость, поскольку среди американского политикума есть и сторонники той точки зрения, что предоставление статуса Украины союзника вне НАТО может привести к еще большему ухудшению отношений с Россией.

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Вместе с тем, в Вашингтоне сейчас очень интенсивно обсуждается предоставление Украине еще большей помощи как финансовой, так и направленной на закупку вооружения для Украины.

Эти и другие вопросы, возможно, будут обсуждаться во время визита президента Украины Зеленского в США. Для России это является сигналом, что не стоит переходить к ведению широкомасштабных боевых действий против Украины, поскольку американцы и в дальнейшем готовы поддерживать Украину, в том числе и предоставляя вооруженную поддержку», — сообщает эксперт.