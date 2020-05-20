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В Украине выросло количество ФОПов-айтишников

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В 2019 году в Украине выросло количество ФОПов-айтишников

Согласно данным исследования украинского веб-портала DOU, количество ФОПов-айтишников в 2019 году увеличилось на 22% и достигло 183 тыс. лиц, в то время как в 2018 году их количество составляло 151 тыс.лиц, информирует enovosty.com/news.

Сообщается, что исследование проводилось на основе данных, представленных в Едином государственном реестре юридических лиц, физлиц-предпринимателей и общественных объединений.

В Украине выросло количество ФОПов-айтишников

Стремительный рост количества ФОПов-айтишников наблюдается в Киеве и Киевской области (+11 тыс ФОПов), в Харьковской области (+4,4 тыс ФОПов) и Львовской области (+3,5 тыс ФОПов).

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Наиболее популярным КВЭДом является «Компьютерное программирование». Основным видом деятельности данный КВЭД зарегистрирован у 124 000 ФОПов. Среди основных результатов деятельности также выделяются «Консультирование по вопросам информатизации» (27 000 ФОПов) и «Обработка данных» (22 000 ФОПов).


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
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