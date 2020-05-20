В Сети появилась смешная фотожаба про «второй срок» Зеленского

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Во время пресс-конференции Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если будет большая поддержка народа Украины, то он возможно будет президентом второй срок.

В ответ на размышления Зеленского о втором сроке президентства стали появляться забавные фотожабы, одну из которых политтехнолог и блогер Алексей Голобуцкий опубликовал на своей странице в Facebook, информирует enovosty.com/news.

«Любой президент, который имеет процент (поддержки народа. — ред.) 10, 15 вначале президентской кампании — не имеет права идти в президенты Украины. Потому что это значит, что общество его не поддерживает. Я иду на один срок, как и говорил, я вижу, что работа сложная, никто спасибо не скажет», — отметил Зеленский на пресс-конференции.

Но по его словам, если будет большая поддержка народа Украины, он сможет об этом думать. «Буду думать, у меня есть чем думать», — сказал Зеленский.

На второй фотожабе компанию Владимиру Зеленскому составил грустный американский актер Киану Ривз, который ест пирожок в парке на скамейке.

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Напомним, ранее в украинском учебнике по всемирной истории для десятого класса нашли фото актера Киану Ривза. Оно было вмонтировано в знаменитый снимок «Обед на небоскребе» 1932 года рядом с рабочими, строившими небоскреб в Нью-Йорке.

На оригинальном снимке изображено 11 рабочих, а в украинском учебнике истории к ним добавилась еще одна фигура — Киану Ривза из знаменитого мема «Как дела, пирожок?»



Фото: ЦензорНЕТ