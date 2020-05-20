СБУ блокировала деятельность группировки, которая пытала людей в «центрах реабилитации» (ВИДЕО)

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СБУ блокировала деятельность участников преступной группировки, которые пытали людей в так называемых "центрах реабилитации"

Служба безопасности Украины блокировала деятельность организованной преступной группы, которая под прикрытием лечения различных форм зависимости похищала и незаконно лишала воли граждан, информирует enovosty.com/news.

Во время спецоперации сотрудники СБУ освободили 145 заключенных из так называемых «центров реабилитации» в Ровенской и Тернопольской областях. По данным следствия, в состав группировки входило 24 человека из разных регионов страны, среди которых ранее судимые за совершение тяжких преступлений. В течение 2019-2020 годов фигуранты принимали «заказ» на принудительное лечение от родственников граждан, страдающих от наркотической, алкогольной или другой зависимости.

Своих «пациентов» злоумышленники похищали и свозили в специальные помещения, оборудованные в 6 арендованных домах. Участники группы запрещали пострадавшим свободно передвигаться и заставляли их работать на различных объектах строительства. К «нарушителям режима» злоумышленники применяли физическое насилие и пытки.

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Спецоперация по задержанию преступников проводилась совместно с Национальной полицией под процессуальным руководством прокуратуры Ровенской области.