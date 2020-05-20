Новый эпицентр мира и «Батькивщина» на изоляции. Важные новости 20 мая по COVID-19

Главная » Последние новости » Новости общества » Новый эпицентр мира и "Батькивщина" на изоляции. Важные новости 20 мая по COVID-19 Новый эпицентр мира и "Батькивщина" на изоляции. Важные новости 20 мая по COVID-19

Закрыть Отправить

В РФ по состоянию на 20 мая зафиксировано 308 705 заболевших

По состоянию на 20 мая в мире зафиксировали 4 986 406 заболевших COVID-19 (94 813 за сутки), 324 911 человек умерли (4589 за сутки), 1 958 525 — выздоровели. В тройке «лидеров» — США, Россия (плюс 8 764 за сутки) и Испания, информирует enovosty.com/news.

Ситуация в Украине. 20 мая в Украине коронавирус подтвержден у 19 230 человек, 564 человека умерли, 5955 пациентов выздоровели. Кроме того, у народного депутата фракции «Батьківщина» Олега Мейдича подтвердили наличие коронавирусной болезни COVID-19 после чего вся «Батьківщина» пошла на самоизоляцию.

Новый эпицентр. Латинская Америка может стать новым очагом пандемии коронавируса, поскольку уже сейчас в некоторых городах региона ситуация сравнима с пиком заболеваемости в США и Европе.

Читайте: США завершили первый этап тестирования вакцины от COVID-19 на людях

Кроме того, важной является новость о том, что работник фермы в Нидерландах заразился коронавирусной инфекцией COVID-19 от норки. Это является свидетельством того, что это животное может переносить коронавирус.