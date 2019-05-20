Назвали оптимальное время начала рабочего дня
Британские ученые выяснили, какое время оптимальное для начала рабочего дня в соответствии с циркадными ритмами человека.
Если вам нет еще 55 лет, то ученые рекомендуют приступать к работе к 10:00 утра. Эксперты подчеркивают, что большинство компаний хотят, чтобы их сотрудники приходили на работу рано, а уходили позже. В Великобритании рабочий день обычно начинается в 9:00 и длится до 18:00, информирует enovosty.com/news.
Но такой график кардинально идет вразрез с циркадными ритмами. Как результат очень часто снижается эффективность, а также повышается уровень заболеваемости.
Ученые говорят, что даже одна неделя плохого и недостаточного сна имеет негативные последствия для генной структуры.
Эксперты советуют даже начинать занятия в школах и университетах в 10:00. Так как в это время запускается мозговая активность.
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