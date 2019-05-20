РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Фото недели

В цветочных венках могут быть даже домашние любимцы

Все фото »

Новости общества

20.05.2019 г.
11:43Назвали оптимальное время начала рабочего дня
19.05.2019 г.
19:31В ЮНЕСКО пересчитали все коренные языки на планете
17:30НБУ будет отчитываться о давлении на банк, в том числе и со стороны олигархов и политиков.
17:17В июне украинцев ждет 12 выходных дней и 18 рабочих
16:20В Украине появится новый семейный праздник - день Отца
14:43Принц Гарри и Меган Маркл празднуют годовщину свадьбы: супруги поделились в Instagram новыми фото
18.05.2019 г.
18:07В Украине объявлено штормовое предупреждение
Все новости общества

Аналитика

17.05.2019

Итоги дня: Роспуск коалиции, громкие отставки и еще один удар по РФ

Итоги дня: Роспуск коалиции, громкие отставки и еще один удар по РФ
Беларусь приостановила транзит в Украину, Турчинов подал в отставку, а Соединенные Штаты Америки расширили санкционный список россиян, - такими были ...
17.05.2019

Иран и Трамп опять раскачивают мир. Год спустя

Иран и Трамп опять раскачивают мир. Год спустя
Начатая ровно год назад, в мае 2018 года, история с выходом США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), более известного как «ядерная сделка» ...
16.05.2019

Итоги дня: Выстраданная дата инаугурации, "Голос" Вакарчука и "революция" в Екатеренбурге

Итоги дня: Выстраданная дата инаугурации, Голос Вакарчука и революция в Екатеренбурге
Верховная Рада определила дату инаугурация Владимира Зеленского, Вакарчук представил свою партию на выборы, а в Екатеренбурге начинается настоящая революция, ...

Последние новости

20.05.2019 г.
11:51 "Честь имею": Стало известно о еще одной громкой отставке
11:43 Назвали оптимальное время начала рабочего дня
11:02 Во время инаугурации между Зеленским и Ляшко случилась перепалка
10:44 Зеленский распустил Раду
10:43 ЕС сократил «черный список» офшоров
10:42 Зеленский принял присягу
10:40 Кабмин заблокировал отмену национализации ПриватБанка
10:31 Организатор «Евровидения» отреагировал на обвинения в адрес победителя конкурса
10:17 Ирану придет конец в случае войны с США,- Трамп
10:09 Крупнейшие банки вливают миллионы в новую криптовалюту
10:01 В Украине запретили популярный обезболивающий препарат
09:58 Инаугурация Зеленского: Подробности, особенности и ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
09:54 Грицак, его заместители и другие чиновники СБУ готовы уйти
09:53 «Заборизация» полуострова: Крымчане продолжают пожинать плоды воссоединения с «родной гаванью»
09:50 Еще один штрих: Тымчук рассказал о реальных целях российской «паспортизации» ОРДЛО
09:46 Будет на связи: Климкин рассказал о "суперовых" разговорах с Зеленским
09:34 Саудовская Аравия и РФ готовят два сценария по нефти
09:14 Украина может больно ударить по РФ
09:14 Трамп готов доплачивать странам, которые отказываются от оружия из России и Китая
08:43 У Путина есть семь кандидатур на роль преемника
08:39 Генеральный секретарь ООН перед инаугурацией написал Зеленскому
08:38 Портников рассказал о центре влияния Путина за Западе
08:34 "Не захочет - снесут": В РФ запланировали громкие перестановки в ДНР и ЛНР
08:32 Война на Донбассе: Боевики нарвались на смертельный ответ
08:27 4 проблемные точки: Утренние новости Пономаря
08:25 Трамп сообщил об уходе американских компаний из Китая
19.05.2019 г.
19:31 В ЮНЕСКО пересчитали все коренные языки на планете
18:00 Диетологи определили десять самых здоровых продуктов на планете
17:45 Министр обороны Эстонии считает, что Россия готовится к вооруженному конфликту с Западом
17:30 НБУ будет отчитываться о давлении на банк, в том числе и со стороны олигархов и политиков.
17:17 В июне украинцев ждет 12 выходных дней и 18 рабочих
17:15 В Украине ограничат движение грузовиков: названа дата
17:06 Сезон открывается!: Опубликован список лучших пляжей Киева
16:53 Новый вертолет Sikorsky HH-60W совершил свой первый полет (ВИДЕО)
16:47 США намерены платить странам по всему миру за отказ от российского оружия
16:27 В Австрии пройдут досрочные выборы из-за скандала с вице-канцлером и племянницей олигарха из окружения Путина
16:20 В Украине появится новый семейный праздник - день Отца
16:09 Синяя тарелка и яйцо на завтрак: Немецкие эксперты назвали десять самых необычных способов похудения
15:25 В Британии успешно протестировали экспериментальную терапию генно-модифицированными вирусами
15:21 Это рекорд: Стали известны все подробности о реальном оборонном бюджете США
14:43 Принц Гарри и Меган Маркл празднуют годовщину свадьбы: супруги поделились в Instagram новыми фото
13:35 Определены ТОП-5 самых полезных продуктов на Земле
12:25 Состоялся финал Евровидения-2019: интересные факты из биографии победителя
11:54 На Тернопольщине шаровая молния залетела в дом и взорвалась
11:18 В Харькове прогремел взрыв: погибли двое мужчин
10:53 Сегодня Украина отмечает День памяти жертв политических репрессий
10:23 В правительстве прокомментировали намерение команды Зеленского провести перепись населения
09:50 Дональд Трамп объявил состав делегации, которая примет участие в инаугурации Владимира Зеленского
09:14 ООС: Боевики обстреляли позиции ВСУ из БМП, гранатометов и пулеметов
18.05.2019 г.
21:11 Россия выплатит 2,7 миллионов евро за задержание судна Greenpeace - Reuters
19:44 12 полезных продуктов способных бороться с раковыми клетками
19:43 На Херсонщине вспыхнул легкомоторный самолет
19:27 Французское СМИ дало Зеленскому 30 дней для извинений: Думайте!
19:00 Сегодня пройдет финал Евровидения-2019: где и когда смотреть
18:07 В Украине объявлено штормовое предупреждение
17:26 Порошенко дал ряд советов своему преемнику
16:55 Суд приговорил убийцу работницы Одесского СИЗО к пожизненному заключению
16:18 Ульяна Супрун рассказала о пользе и вреде клубники
15:43 Мужчина купил на гаражной распродаже подлинник Пикассо за 293 доллара
15:15 Google порадовал интернет-пользователей новым дудлом
Все новости »

Назвали оптимальное время начала рабочего дня

Главная » Последние новости » Новости общества » Назвали оптимальное время начала рабочего дня
 
Печать Отправить на почту

 

 

Британские ученые выяснили, какое время оптимальное для начала рабочего дня в соответствии с циркадными ритмами человека.

Если вам нет еще 55 лет, то ученые рекомендуют приступать к работе к 10:00 утра. Эксперты подчеркивают, что большинство компаний хотят, чтобы их сотрудники приходили на работу рано, а уходили позже. В Великобритании рабочий день обычно начинается в 9:00 и длится до 18:00, информирует enovosty.com/news.

Но такой график кардинально идет вразрез с циркадными ритмами. Как результат очень часто снижается эффективность, а также повышается уровень заболеваемости.

Ученые говорят, что даже одна неделя плохого и недостаточного сна имеет негативные последствия для генной структуры.

Эксперты советуют даже начинать занятия в школах и университетах в 10:00. Так как в это время запускается мозговая активность.

Читайте: Дело не в зарплате: Украинцы больше не ценят работу, - мнение


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 63

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Выборы 2019
Стало известно о творческих планах политика Вакарчука
Среди депутатов обсуждаются возможные даты досрочных парламентских выборов
Цель Вакарчука - стать Зеленским Западной Украины, - мнение
Стало известно о творческих планах политика ВакарчукаСреди депутатов обсуждаются возможные даты досрочных парламентских выборовЦель Вакарчука - стать Зеленским Западной Украины, - мнение
Все Выборы

Аналитика

Итоги дня: Роспуск коалиции, громкие отставки и еще один удар по РФ
Иран и Трамп опять раскачивают мир. Год спустя
Итоги дня: Выстраданная дата инаугурации, "Голос" Вакарчука и "революция" в Екатеренбурге
Итоги дня: Скандальное решение Совета Европы по Украине, политические планы Вакарчука и крымский антирекорд
Инаугурационный переполох: чего на самом деле хочет Зеленский?
Итоги дня: Закон о языке, новый виток в торговой войне и "эвакуация 200"
Американские разборки в Земле Киевской (обновлено)
Итоги дня: Ультиматум Украины, паспортный ответ и наказание Зеленского
Итоги дня: Морской бой, коммунальный сюрприз и деньги банды Януковича
Призрак из прошлого: для чего Коломойскому «ПриватБанк»?
Все статьи


Читайте также

Дело не в зарплате: Украинцы больше не ценят работу, - мнение
 Украинцев на работе проверят на алкоголь
Украинцам хотят увеличить отпуск и уменьшить испытательный срок
 Стало известно, сколько платят нетехническим специалистам в украинской IT-сфере
Новые правила: Украинцев на работе проверят на алкоголь и наркотики
 Агентства по трудоустройству на пороге больших перемен
Найден способ замедлить время
 За прошлый год в Украине появилось 29 тыс. новых IT-специалистов

Армия

Противотанковый ракетный комплекс «Корсар»
Самоходная артиллерийская установка 155-мм DONAR (Германия)
Зенитно-артиллерийский комплекс Mantis (Германия)
Самоходная гаубица 155-мм K9 Thunder (Южная Корея)
Вся армия    >>

Персоны

Геннадий
ТИМЧЕНКО
Валентин
НАЛИВАЙЧЕНКО
Вадим
КОЛЕСНИЧЕНКО
Глеб
ЗАГОРИЙ
Все персоны    >>

Весенне-летний отпуск: Какие страны выбирают украинцы

От похищения Майкла Джексона до крупного мошенничества: удивительная история воскресшего украинского коррупционера

Окно в Китай: безвизовый Хайнань

«Два туза против России», уникальные кадры Крымского моста и важный шаг по укреплению национальной безопасности: Лучшие посты блогосферы

Рейтинг YouTube: ТОП-10 самых популярных видео военной тематики за апрель

Рейтинг YouTube на 15 мая: ТОП-10 лучших лайфхаков месяца

Картофельная монета, треш и угар Батьки и «собака-министра посылака»: Лучшее из блогосферы

ТОП-10 самых дорогих яхт в мире

Боевик, майнящий биткоины в монастыре МП и сырники с хлоридом кальция от Тимошенко: Лучшие посты блогосферы


Иннаугурационный переполох


Последние новости в соцсетях



bigmir)net TOP 100

 